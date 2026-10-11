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मां और बेटे की मिली सूरजपुर में लाश, जयनगर पुलिस चौकी कर रही जांच

मां और बेटे की मिली सूरजपुर में लाश ( ETV Bharat )

सूरजपुर: मां और बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश जयनगर पुलिस को बरामद हुई है. दोनों शव दो अलग-अलग जगहों से मिले हैं. ऐसे में पूरा मामला संदिग्ध नजर आ रहा है. पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है. परिजनों के मुताबिक शुक्रवार रात से ही मां और बेटे दोनों लापता थे. मृतक महिला स्कूल में टीचर के पद पर पदस्थ थी. जबकि महिला का बेटा 12वीं कक्षा का छात्र था. दोनों की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि दोनों की मौत कैसे हुई.

मां बेटे की मिली लाश जयनगर पुलिस की शुरुआती जांच में मृतक छात्र के शरीर पर चोट के कुछ गहरे और गंभीर निशान मिले हैं. जिससे लोगों को आशंका है कि छात्र की हत्या कर उसका शव यहां डाला गया है. महिला का शव केशवनगर स्थित मकान से पुलिस को मिला है. पुलिस ने की टीम ने दोनों जगहों की जांच के लिए मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया है. पुलिस और फॉरेंसिक टीमें पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. जिस इलाके में शव मिला है, उस इलाके में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. पुलिस ये बता लगा रही है कि कौन-कौन इलाके में देखा गया है. शवों पर धारदार हथियार से हमले के निशान भी मिले हैं.