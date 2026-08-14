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वाराणसी में मां-बेटे का सुसाइड केस; रिश्तेदारों ने शव लेने से किया मना, पुलिस ने कराया अंतिम संस्कार

वाराणसी : बीते दिनों होटल के कमरे में सुसाइड करने वाले मां-बेटे का अंतिम संस्कार शुक्रवार को वाराणसी पुलिस ने हरिश्चंद्र घाट पर कराया. मृतकों के रिश्तेदारों में कोई नहीं था. बहन-बहनोई ने 15 साल पहले संबंध टूटने का हवाला देकर शव को लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने अपनी देखरेख में शव का अंतिम संस्कार कराया. बीते 10 अगस्त को वाराणसी घूमने आए कारोबारी की मौत के बाद पत्नी और बेटे ने सुसाइड कर लिया था.

परिवार महाराष्ट्र से 7 अगस्त को बनारस पहुंचा था. जहां तीन दिनों तक उन्होंने गंगा स्नान, बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर काशी भ्रमण किया. 9 अगस्त की देर रात होटल में अचानक कारोबारी की तबीयत बिगड़ गई. BHU के ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कारोबारी को मृत्यु घोषित कर दिया. दूसरे दिन परिजनों ने हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार किया. इसके बाद मां-बेटे दोनों होटल वापस आए, जहां उन्होंने सुसाइड कर लिया.

लक्सा थाना प्रभारी राजू कुमार ने बताया, मां-बेटे की आत्महत्या के बाद पुलिस उनके परिजनों की तलाश में जुटी थी. प्रयागराज में रहने वाले बहनोई और बहन से बात की. उन्होंने शव लेने से मना कर दिया. बहन बहनोई ने बताया, उनका संबंध पहले 15 साल पहले ही खत्म हो चुका था, क्योंकि परिवार में कोई अन्य व्यक्ति नहीं था, जिसके बाद पुलिस ने स्वयं वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर अभी अंतिम संस्कार कराया.