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वाराणसी में मां-बेटे का सुसाइड केस; रिश्तेदारों ने शव लेने से किया मना, पुलिस ने कराया अंतिम संस्कार

कारोबारी परिवार महाराष्ट्र से 7 अगस्त को बनारस आया था. पति की मौत के बाद मां-बेटे ने भी सुसाइड कर लिया था.

मां-बेटे का पुलिस ने कराया अंतिम संस्कार.
मां-बेटे का पुलिस ने कराया अंतिम संस्कार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 8:53 PM IST

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वाराणसी : बीते दिनों होटल के कमरे में सुसाइड करने वाले मां-बेटे का अंतिम संस्कार शुक्रवार को वाराणसी पुलिस ने हरिश्चंद्र घाट पर कराया. मृतकों के रिश्तेदारों में कोई नहीं था. बहन-बहनोई ने 15 साल पहले संबंध टूटने का हवाला देकर शव को लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने अपनी देखरेख में शव का अंतिम संस्कार कराया. बीते 10 अगस्त को वाराणसी घूमने आए कारोबारी की मौत के बाद पत्नी और बेटे ने सुसाइड कर लिया था.

परिवार महाराष्ट्र से 7 अगस्त को बनारस पहुंचा था. जहां तीन दिनों तक उन्होंने गंगा स्नान, बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर काशी भ्रमण किया. 9 अगस्त की देर रात होटल में अचानक कारोबारी की तबीयत बिगड़ गई. BHU के ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कारोबारी को मृत्यु घोषित कर दिया. दूसरे दिन परिजनों ने हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार किया. इसके बाद मां-बेटे दोनों होटल वापस आए, जहां उन्होंने सुसाइड कर लिया.

लक्सा थाना प्रभारी राजू कुमार ने बताया, मां-बेटे की आत्महत्या के बाद पुलिस उनके परिजनों की तलाश में जुटी थी. प्रयागराज में रहने वाले बहनोई और बहन से बात की. उन्होंने शव लेने से मना कर दिया. बहन बहनोई ने बताया, उनका संबंध पहले 15 साल पहले ही खत्म हो चुका था, क्योंकि परिवार में कोई अन्य व्यक्ति नहीं था, जिसके बाद पुलिस ने स्वयं वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर अभी अंतिम संस्कार कराया.

मृतक कारोबारी की पहचान विशाल मुखर्जी के रूप में हुई थी. महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के रहने वाले थे. विशाल अपने पुश्तैनी कारोबार को संभालते थे. पूरा परिवार कर्ज में डूब चुका था, जिसके बाद यह लोग धार्मिक यात्रा करने के लिए काशी आए, इसके बाद उन्होंने यह बड़ा कदम उठाया.

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