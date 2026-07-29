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मानसिक रूप से बीमार बेटे ने मां की हत्या की

फर्रुखाबाद: शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम खुडना बैद्य मे मानसिक रूप से बीमार युवक ने अपनी मां पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मां की मौत हो गई. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी.

ग्रामीण मदारी गंगवार ने बताया कि शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम खुडना बैध में बुधवार को ऐसी घटना सामने आई, जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया. मां बेटे का किसी बात को लेकर विवाद हो गया. बेटे ने किसी चीज से वार कर दिया, जिससे उसकी मां की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है.

बताया कि ग्राम खुडना बैध निवासी रामदुलारे राठौर की उम्र करीब 55 वर्षीय पत्नी नन्ही देवी अपने घर पर थीं. 25 वर्षीय पुत्री सुषमा और पुत्र पंकज मौजूद था. इसी दौरान अचानक पंकज की हरकतें बिगड़ने लगी. उसने अपनी मां नन्ही देवी के पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. नन्ही देवी जब तक कुछ समझ पातीं और बचाव करतीं, तब तक वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ीं. गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि ग्राम खुड़ना बैद्य में किसी बात को लेकर मां और बेटे के बीच विवाद हुआ और झगड़ा हुआ है, जिससे महिला के शरीर पर छोटे आई हैं और उसकी मृत्यु हो गई है. फील्ड यूनिट की टीम के द्वारा मामले में कार्रवाई की गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.