ETV Bharat / state

मानसिक रूप से बीमार बेटे ने मां की हत्या की

पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच में जुटी.

बेटे ने मां की हत्या की
बेटे ने मां की हत्या की (Photo credit;ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फर्रुखाबाद: शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम खुडना बैद्य मे मानसिक रूप से बीमार युवक ने अपनी मां पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मां की मौत हो गई. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी.

ग्रामीण मदारी गंगवार ने बताया कि शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम खुडना बैध में बुधवार को ऐसी घटना सामने आई, जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया. मां बेटे का किसी बात को लेकर विवाद हो गया. बेटे ने किसी चीज से वार कर दिया, जिससे उसकी मां की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है.

बताया कि ग्राम खुडना बैध निवासी रामदुलारे राठौर की उम्र करीब 55 वर्षीय पत्नी नन्ही देवी अपने घर पर थीं. 25 वर्षीय पुत्री सुषमा और पुत्र पंकज मौजूद था. इसी दौरान अचानक पंकज की हरकतें बिगड़ने लगी. उसने अपनी मां नन्ही देवी के पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. नन्ही देवी जब तक कुछ समझ पातीं और बचाव करतीं, तब तक वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ीं. गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि ग्राम खुड़ना बैद्य में किसी बात को लेकर मां और बेटे के बीच विवाद हुआ और झगड़ा हुआ है, जिससे महिला के शरीर पर छोटे आई हैं और उसकी मृत्यु हो गई है. फील्ड यूनिट की टीम के द्वारा मामले में कार्रवाई की गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

झगड़े में महिला उसकी पुत्री, आरोपी पुत्र है घायल है. पुत्री को भी मेडिकल के लिए भेज दिया गया है. बताया कि और देवी संज्ञान में आया कि जो आरोपी पुत्र है उसका लगभग 45 साल पहले मानसिक स्वास्थ्य का इलाज चल रहा था. किस तत्व की जांच की जा रही है. जो आरोपी पुत्र-पुत्र है उसको अस्पताल भेजा गया है. पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है. सभी पहलुओं की जांच कर अग्रिम विधिके कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: फर्रुखाबाद में झोलाछाप डाॅक्टर की गला घोंटकर हत्या! खेत में मिला शव, सामने आई चौंकाने वाली बात

यह भी पढ़ें: फर्रुखाबाद में फरीदाबाद के रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या, जमीन विवाद सामने आया

TAGGED:

SON MURDERS MOTHER
MURDER NEWS
CRIME NEWS
UP CRIME NEWS
SON COMMITS MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.