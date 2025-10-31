ETV Bharat / state

लखनऊ में मां और बहनों ने 11वीं की छात्रा को 10 लाख में बेचा; कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ केस

थाना प्रभारी ठाकुरगंज ओमवीर सिंह चौहान ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच होगी. नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

10 लाख में बेच दी 11वीं की छात्रा.
10 लाख में बेच दी 11वीं की छात्रा. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 1:59 PM IST

लखनऊ: राजधानी के ठाकुरगंज में 19 वर्षीय 11वीं कक्षा की छात्रा को उसी की मां और दो बहनों ने मिलकर 10 लाख में एक अज्ञात व्यक्ति को बेच दिया. पीड़िता का आरोप है, कि अब उस पर देह व्यापार करने का दबाव बनाया जा रहा है. मना करने पर उसे बेरहमी से पीटा गया, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था. कोर्ट के आदेश पर मां, दोनों बहनों और अज्ञात खरीदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

पीड़िता के मुताबिक, उसकी मां और बहनें अक्सर उससे पैसों की मांग करती थीं. कुछ दिन पहले उन्होंने छात्रा को एक अंजान व्यक्ति के साथ जाने को कहा. छात्रा के विरोध करने पर उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया कि उसे 10 लाख में बेचा जा चुका है. अब उसे जाना ही पड़ेगा.

पीड़िता ने बताया कि जब मैंने इसका विरोध किया, तो उन्होंने मुझे इतना पीटा कि मैं गंभीर रूप से घायल हो गई. कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही. उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी.

इलाज के बाद छात्रा ने किसी तरह अपने अलग रह रहे पिता के पास सहारा लेने की कोशिश की, जो पहले से ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं. छात्रा के मुताबिक, पिता उनकी इस करतूत का विरोध करते थे, जिसके चलते उन्हें परिवार से अलग कर दिया गया था.

पीड़िता का कहना है कि मां और बहनें पिता के घर भी पहुंचीं और उसे जबरन वापस ले गईं. शुरुआत में जब उसने ठाकुरगंज थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

कोर्ट के हस्तक्षेप से दर्ज हुई FIR: हर तरफ से निराश होने के बाद पीड़िता ने हार नहीं मानी और न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. आखिरकार, कोर्ट के निर्देश पर मां, दोनों बहनों और अज्ञात खरीदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

थाना प्रभारी ठाकुरगंज ओमवीर सिंह चौहान ने बताया मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

