मां और गर्भवती बेटी की मौत से दो परिवारों में पसरा मातम, राजगढ़ हादसे ने परिवार को दिए कभी न भरने वाले जख्म
संसार में आकर आंख खोलने से पहले ही काल का शिकार हुई नन्ही जान, आठ माह की गर्भवती के साथ गर्भस्थ शिशु ने गंवाई जिंदगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 7:08 PM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत दीदग के छिछड़ियां गांव में दो मंजिला मकान गिरने की दर्दनाक घटना ने एक परिवार को ऐसे जख्म दे दिए हैं, जिन्हें शायद समय भी कभी नहीं भर पाएगा. हादसे में 60 साल की निर्मला और उनकी 32 साल की बेटी पूजा ठाकुर की मौत हो गई. सबसे मार्मिक बात यह रही कि पूजा आठ माह की गर्भवती थीं और उनके गर्भ में पल रही नन्हीं जान भी दुनिया में आंखें खोलने से पहले ही इस हादसे का शिकार हो गई.
पूजा की मासूम बेटी हुई घायल
पूजा ठाकुर का विवाह श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के भवाई गांव निवासी अमित राणा से हुआ था. हादसे के समय पूजा अपनी दो साल की बेटी ईरा के साथ मायके आई हुई थी. परिवार को क्या पता था कि मायके की यह यात्रा पूजा के जीवन की आखिरी यात्रा बन जाएगी. हादसे में उनकी मासूम बेटी ईरा भी घायल हुई है. एक ही हादसे में अमित राणा ने अपनी जीवनसंगिनी पूजा और आने वाले को खो दिया. वहीं, पूजा के पिता भीम सिंह ने अपनी पत्नी और बेटी को इस हादसे में खो दिया. परिवार में आने वाले नए सदस्य के स्वागत की तैयारियों और उम्मीदों की जगह अब मातम ने ले ली है.
मां के साथ बेटी ने भी दुनिया को कहा अलविदा
बुधवार को मौसम साफ था, बावजूद इसके अचानक एक रिहायशी मकान भरभराकर नीचे जा गिरा. हादसा इतना अचानक हुआ कि अंदर मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और मलबे से लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, इस हादसे में निर्मला और उनकी बेटी पूजा की जान नहीं बचाई जा सकी. एक मां और उसकी बेटी का एक साथ दुनिया से चले जाना पूरे क्षेत्र के लिए बेहद पीड़ादायक रहा.
मासूम ईरा के सिर से उठा मां का साया
पूजा की दो साल की बेटी ईरा भी हादसे में घायल हुई है. जिस उम्र में बच्चा मां की गोद और उसके स्नेह को सबसे ज्यादा महसूस करता है, उसी उम्र में ईरा ने अपनी मां को खो दिया. परिवार के सामने अब इस मासूम के भविष्य की चिंता भी खड़ी हो गई है. पूजा के आठ माह की गर्भवती होने की जानकारी सामने आने के बाद हादसे की त्रासदी और गहरी हो गई. जिस घर में एक नए बच्चे के आने की खुशियां मनाई जानी थी, वहां अब उस नन्ही जान के दुनिया में आने से पहले ही चले जाने का गम है.
भवाई और नौहराधार क्षेत्र तक शोक की लहर
पूजा ठाकुर के पति अमित राणा का संबंध श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के भवाई गांव से बताया गया है. हादसे की खबर मिलते ही छिछड़ियां के साथ भवाई और नौहराधार क्षेत्र में भी शोक की लहर दौड़ गई. श्री रेणुका जी के विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विनय कुमार ने भी घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं. उन्होंने कहा कि पूजा ठाकुर आठ माह की गर्भवती थीं और इस दुखद हादसे में उनके गर्भस्थ शिशु का भी निधन हो गया. राजगढ़ का यह हादसा परिवार के लिए सिर्फ दो अपनों को खोने का दुख नहीं है. यह उस आने वाली जिंदगी के खोने का दर्द भी है, जो दुनिया में कदम रखने से पहले ही उनसे छिन गई. एक मां, एक बेटी और गर्भ में पल रही नन्हीं जान, एक ही हादसे ने परिवार को ऐसे दर्द के साथ छोड़ दिया, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है.