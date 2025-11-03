फलोदी हादसा: बहू ने किया मना तो गर्भवती बेटी को एकादशी स्नान कराने ले गई मां, हादसे में दोनों की मौत
फलोदी हादसा: गर्भवती दिव्या की आठ माह पहले हुई थी शादी. मां के कहने पर गई थी साथ.
Published : November 3, 2025 at 9:43 AM IST
जोधपुर: जिले के फलोदी क्षेत्र के मतोड़ा बस हादसे में 15 लोगों की मौत से कई परिवार उजड़ गए. कई बच्चों की सिर से माताओं का साया हटा तो कुछ माताओं ने अपने नौनिहाल खो दिए. जोधपुर के चांदपोल क्षेत्र के नैनची बाग इलाके के रहने वाले इन परिवारों की कहानियां अलग-अलग है.
छंवरलाल सांखला के परिवार में उनकी पत्नी लता और गर्भवती बेटी हादसे का शिकार बनी. पत्नी लता ने पहले पुत्रवधू से साथ चलने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया. इस पर लता ने घर आई बेटी दिव्या को साथ चलने को कहा. मां ने कहा कि तुम एकादशी स्नान कर आओ, पुण्य मिलेगा. दिव्या की शादी आठ माह पहले कार्तिक से हुई थी. दिव्या गर्भवती थी. दिव्या अपनी मां के साथ चली गई और हादसे में मां-बेटी की मौत हो गई. कोलायत में स्नान के बाद 10 महिलाओं ने ग्रुप फोटो खिंचवाया था. इसमें दिव्या और उसकी मां लता मुस्कुराती नजर आ रही हैं. दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं.
कुनबे के 8 लोग नहीं रहे: सबसे ज्यादा दुखद हालत मोतीलाल सांखला परिवार के हैं. इस परिवार के 6 लोग हादसे का शिकार हो गए. मोतीलाल के बेटे राम सिंह ने बताया कि परिवार की महिलाएं और बच्चे कोलायत गए थे. भाई गोविंद सिंह की पत्नी गीता, पुत्र दिलीप सिंह की पत्नी सानिया, उनकी पत्नी उर्मिला गए थे. सानिया के पति दिलीप अस्पताल में उसकी मौत की खबर सुन बेसुध हो गया. परिवार के ताराचंद गहलोत ने बताया कि हमारे परिवार के छह लोग हादसे का शिकार हुए. ओमप्रकाश की पत्नी सज्जन कंवर और पौत्र प्रणव भी नहीं रहे. गीता देवी का बेटा विनय बार-बार एक ही बात कहता कि पापा को कैसे संभालूंगा.
चार माह से जा रही थी महिलाएं: परिजनों ने बताया कि ज्येष्ठ माह की बड़ी एकादशी से महिलाओं ने कोलायत में स्नान की शुरुआत की थी. वे 4 माह से हर एकादशी पर वहां जा रही थी. रविवार सुबह करीब 7:00 बजे रवाना हुईं. हमेशा की तरह शाम तक लौटने को कहा, लेकिन हादसे की खबर आई. इस बार विवाह सीजन शुरू होने पर कुछ कम महिलाएं कोलायत गई थीं.