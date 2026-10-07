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गढ़वा के भवनाथपुर सीएचसी से गायब जच्चा-बच्चा को पुलिस ने किया बरामद, नवजात को बेचने की आशंका से अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप

गढ़वा का भवनाथपुर थाना. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिले के भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवजात बच्चे को लेकर विवाद सामने आया है. प्रसव के कुछ घंटे बाद प्रसूता अपने नवजात बच्चे के साथ अस्पताल से चली गई. परिजनों ने नवजात की खरीद-फरोख्त की आशंका जताई थी. मामला संज्ञान में आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जांच शुरू कर दी है. करीब 20 घंटे बाद पुलिस ने महिला और बच्चे को बरामद कर लिया. अस्पताल के प्रसव रजिस्टर में प्रसूता का नाम दर्ज नहीं होने के मामले में एक एएनएम को शो-कॉज किया गया है.