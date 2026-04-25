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लखीमपुर खीरी में जन सेवा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत, परिजनों ने एसपी कार्यालय घेरा

परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद इलाज के दौरान जच्चा और नवजात दोनों की मौत हो गई.

हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जच्चा-बच्चा की हुई मौत
हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जच्चा-बच्चा की हुई मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 2:59 PM IST

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लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र में जच्चा-बच्चा की मौत के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. नीम गांव थाना क्षेत्र के मुकरेहटा गांव निवासी गर्भवती महिला प्रीति देवी की और गर्भस्थ शिशु की मौत के बाद परिजनों ने निजी अस्पताल पर लापरवाही और अवैध संचालन के आरोप लगाए हैं. मामले ने तूल पकड़ते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है.

मुकरेहटा गांव निवासी विपिन कुमार की पत्नी प्रीति देवी को प्रसव पीड़ा होने पर बेहजम कस्बे में स्थित जन सेवा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.

परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद इलाज के दौरान जच्चा और नवजात दोनों की मौत हो गई. इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने स्थिति को छिपाने के प्रयास में प्रीति को जबरन दूसरे अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

परिजनों ने आरोप लगाया कि जिला महिला अस्पताल में तैनात सर्जन डॉ. अभिषेक साहू ने निजी अस्पताल में ऑपरेशन किया, जबकि संबंधित अस्पताल का पंजीकरण ही नहीं था.

घटना के बाद गुस्साए परिजन शव लेकर वापस जन सेवा हॉस्पिटल पहुंचे और जमकर हंगामा किया. कार्रवाई न होने से नाराज परिजनों ने आज शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की.

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डॉक्टर, अस्पताल संचालक समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. वहीं, हरकत में आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जन सेवा हॉस्पिटल पर ताला लगा दिया.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष गुप्ता ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर जांच की, अस्पताल में कोई वैध पंजीकरण और दस्तावेज और चिकित्सक नहीं मिले, जिस पर तत्काल प्रभाव से अस्पताल को सीज कर दिया गया है.

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