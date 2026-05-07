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पलामू के निजी अस्पताल में लापरवाही की वजह से जज्जा-बच्चा की मौत, निरीक्षण के बाद सील हुआ अस्पताल

अस्पताल का निरीक्षण के दौरान डीसी और पुलिस ( Etv bharat )

पलामू: जिले के प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के एक निजी अस्पताल में लापरवाही की वजह से मां और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई है. जज्जा-बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया जबकि घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर समेत सभी कर्मी फरार हो गए.

डीसी- एसपी ने किया अस्पताल का निरीक्षण

घटना की जानकारी मिलने के बाद बुधवार की देर शाम पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, पलामू एसपी कपिल चौधरी के नेतृत्व में एक टीम ने निजी अस्पताल गोदावरी का निरीक्षण किया. निरीक्षण के बाद निजी अस्पताल को सील कर दिया गया है. वही अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है.

सर्जरी के बाद बिगड़ी महिला की हालत

दरअसल, लातेहार के बरवाडीह के छेचा गांव की रहने वाली हसबुन खातून को प्रसव पीड़ा के बाद मंगलवार को मेदिनीनगर के गोदावरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा प्रसव के लिए मोटी रकम मांग की गई थी. परिजनों के द्वारा किसी तरह पैसे का इंतजाम किया गया और अस्पताल को दिया गया था. सर्जरी के बाद डॉक्टर ने मृत बच्चे को बाहर निकाला था, बाद में हसबून खातून की हालत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें रेफर कर दिया गया.

मौत के बाद परिजनों का अस्पताल में हंगामा