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मिर्जापुर में ट्रेन से कटकर मां-बेटे की मौत; 3 दिन पहले पति के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा

मिर्जापुर में ट्रेन से कटकर मां-बेटे की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर: ट्रेन के चपेट में आने से मां और उसके मासूम बेटे की मौत हो गई. पास में मिले मोबाइल से पुलिस ने परिजनों को सूचना दी. भाई के पहुंचने पर मृतकों की पहचान की गई. मृतक महिला ने पति के खिलाफ करमा थाने में 24 नवंबर को प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजकर जांच शुरू की है.

पुलिस के मुताबिक, मृत महिला मड़िहान थाना क्षेत्र के भावा गांव की रहने वाली थी. महिला ने पति से अनबन के कारण अनुदेशक की नौकरी छोड़ दी थी. महिला ने पति खिलाफ प्रताड़ित करने का केस 24 नवंबर को करमा थाना, जिला सोनभद्र में दर्ज कराया था. वर्तमान समय में महिला अपने मायके सोनभद्र के करमा थाना क्षेत्र में इलाही गांव में रहती थी.

शुक्रवार की रात 11:30 बजे महिला और उसके बच्चे की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो जाने पर पुलिस पहुंची. मृतका के पास मिले मोबाइल से पुलिस ने मृतका के भाई पीयूष सिंह को फोन किया. भाई के पहुंचने पर उसकी पहचान बहन स्मिता सिंह (37) पत्नी इंद्रेश और एक वर्षीय भांजे के रुप में हुई. यह लोग गांव भांवा थाना मड़िहान में रहते थे. मृतक स्मिता सिंह की शादी करीब 10 वर्ष पहले 2016 में हुई थी. वह राजकीय कन्या विद्यालय बीजपुर में अनुदेशक के पद पर कार्यरत थी. पति एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था. मृतका के पिता प्यारेलाल ने बताया कि अनुदेशक का पद छोड़ने से वह काफी परेशान थी. अनुदेशक का पद छोड़ने पर पति भी अपनी नौकरी छोड़कर घर आ गया और खेती करने लगा.