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बुलंदशहर में मां और तीन साल की बेटी को गाड़ी ने कुचला, सड़क पार करते समय हुआ हादसा

पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है.

मां-बेटी की सड़क हादसे में मौत.
मां-बेटी की सड़क हादसे में मौत. (Photo Credit; Bulandshahr Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 9:54 PM IST

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बुलंदशहर : राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मां और तीन साल की बेटी को कुचल दिया. हादसे में दोनों की मौत हो गई. महिला गांव क्योली खुर्द से बिजली घर पर आधार कार्ड संशोधन के लिए गई थी. मौके पर पहुंची पुलिस एंबुलेंस से दोनों को अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस ने बताया, सोमवार को अररिया थाना क्षेत्र के क्योली खुर्द गांव की रहने वाली राजकुमारी अपनी तीन साल की बेटी इशिका को लेकर आधार कार्ड में संशोधन कराने गई थी. राष्ट्रीय राजमार्ग 34 को पार करने के दौरान एक तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, हालांकि, उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

मृतका के देवर शिव कुमार शर्मा ने बताया, टक्कर इतनी भयानक थी की भतीजी इशिका की मौके पर ही मौत हो गई. भाभी राजकुमारी गांव क्योली खुर्द से बिजली घर पर आधार कार्ड संशोधन के लिए गई थीं. हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. इस हृदय विदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है.

यह भी पढ़ें : बागपत में अग्निवीर सोहित चौहान को नम आंखों से दी विदाई, अंतिम यात्रा में श्रद्धांजलि देने उमड़ा जन सैलाब

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