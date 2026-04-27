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बुलंदशहर में मां और तीन साल की बेटी को गाड़ी ने कुचला, सड़क पार करते समय हुआ हादसा

बुलंदशहर : राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मां और तीन साल की बेटी को कुचल दिया. हादसे में दोनों की मौत हो गई. महिला गांव क्योली खुर्द से बिजली घर पर आधार कार्ड संशोधन के लिए गई थी. मौके पर पहुंची पुलिस एंबुलेंस से दोनों को अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस ने बताया, सोमवार को अररिया थाना क्षेत्र के क्योली खुर्द गांव की रहने वाली राजकुमारी अपनी तीन साल की बेटी इशिका को लेकर आधार कार्ड में संशोधन कराने गई थी. राष्ट्रीय राजमार्ग 34 को पार करने के दौरान एक तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, हालांकि, उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया.