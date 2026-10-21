हजारीबाग के बरही चौक पर दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आने से मां और बेटे की मौत
हजारीबाग में एक सड़क हादसे में बिहार की एक महिला और उसके चार साल के बेटे की मौत हो गई.
Published : October 21, 2026 at 6:59 PM IST
हजारीबागः जिले के बरही थाना क्षेत्र में दिल दहलाने वाली घटना घटी है. सड़क दुर्घटना में मां और उसके चार वर्ष के बेटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना में उसके अन्य तीन बच्चे बाल-बाल बच गए. पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिए हैं.
चौक पार करते समय हुआ हादसाः स्थानीय
हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि बिहार के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के केवलिया गांव निवासी उर्मिला देवी, पति दिनेश सिंह, अपने चार बच्चों के साथ टाटीझरिया के खैरा-करमा से अपने ससुराल बाराचट्टी जा रही थी. उसी दौरान बरही चौक पार करते समय तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. दुर्घटना में उर्मिला देवी और उनके चार वर्षीय बेटे दीपांशु कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, उनके साथ मौजूद तीन अन्य बच्चे सुरक्षित बच गए.
शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया
घटना की सूचना मिलते ही बरही थाना प्रभारी विनोद कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. वहीं, दुर्घटना में शामिल ट्रक को जब्त कर बरही थाना ले जाया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है.
नेशनल हाईवे होने के कारण गाड़ियों की आवाजाही अधिक
एसडीओ जोहान टुडू घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में मां और उसके 4 साल के बेटे की मौत हो गई है. मृतक की पहचान हो गई है. उनके परिवार वालों को जानकारी दी जा चुकी है. उसके अन्य तीन बच्चे सुरक्षित हैं. उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि एनएच होने के कारण गाड़ियों की आवाजाही काफी अधिक है. दुर्घटना नहीं घटे इसे लेकर आम लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है. प्रशासन भी इस बिंदु को लेकर अधिकारियों से वार्ता करेगा.
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