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हजारीबाग के बरही चौक पर दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आने से मां और बेटे की मौत

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस और स्थानीय ( Etv Bharat )

हजारीबागः जिले के बरही थाना क्षेत्र में दिल दहलाने वाली घटना घटी है. सड़क दुर्घटना में मां और उसके चार वर्ष के बेटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना में उसके अन्य तीन बच्चे बाल-बाल बच गए. पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिए हैं.

चौक पार करते समय हुआ हादसाः स्थानीय