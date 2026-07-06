मां और उसके प्रेमी ने मिलकर की थी मासूम की हत्या; लखनऊ पुलिस ने दर्ज की FIR
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात निकलकर सामने आई है कि बच्चे का लिवर फट गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 11:09 AM IST
लखनऊ: मडियांव थाना क्षेत्र के श्रीनगर कॉलोनी में 5 वर्षीय अहम की मौत के बाद इस मामले में पुलिस ने पिता की शिकायत पर मां और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है. पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है.
इंस्पेक्टर मडियांव शिवानंद मिश्रा ने बताया कि घटना के बाद अहम के पिता ने शिकायत की है, जिसमें उसने मां पूनम और उसके प्रेमी प्रशांत सिंह को आरोपी बनाया है. दोनों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. घटना के संदर्भ में एविडेंस कलेक्ट करने की कार्रवाई की जा रही है. मृतक के पिता दिनेश कुमार सिंह जो उन्नाव के रहने वाले हैं.
उन्होंने मृतक की मां पूनम देवी वह उसके प्रेमी प्रशांत और गौरव सिंह को आरोपी बनाया है. गौरव सिंह पहाड़पुर सरैया थाना गोसाईगंज अयोध्या का रहने वाला है. वहीं, पूनम देवी उन्नाव की रहने वाली है. वह लखनऊ के मडियांव थाना क्षेत्र के श्रीनगर कॉलोनी में किराए के मकान पर रहती है. पति से विवाद के बाद पूनम लखनऊ में रहने लगी थी. वह घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी.
प्रशांत का अक्सर पूनम के घर आना जाना था. आरोप है कि प्रशांत पूनम के घर ही अक्सर रूकता भी था. दो दिन पहले 5 वर्षीय अहम का शव बाथरूम में मिला था. आशिक प्रशांत ने ही पूनम को फोन करके जानकारी दी थी कि उसके बेटे का शव बाथरूम में पड़ा है.
इसके बाद पूनम अपने बच्चों का शव लेकर लोहिया अस्पताल गई. जहां पर वह अपने बेटे के शव को छोड़कर वापस अपनी बहन के घर चली गई. जब बहन शव लेने के लिए लोहिया अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की मृत्यु हो गई है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात निकलकर सामने आई है कि बच्चे का लिवर फट गया था. शॉक और अधिक खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई है. इसके बाद पुलिस ने पड़ताल शुरू की और पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई. अहम के पिता दिनेश कुमार ने बताया कि उसकी पत्नी पूनम 5 वर्षीय बेटे अहम को 2 महीने पहले अपने साथ लेकर लखनऊ आई थी.
मेरी पत्नी ने मुझे 3 जुलाई को शाम को 6:30 बजे बताया कि अहम की मृत्यु हो गई है. तब मैं लखनऊ आया. यहां अपने बच्चों का पोस्टमार्टम होने के बाद जब मैं उसका शरीर देखा तो उस पर काफी चोट थी. मेरी पत्नी के साथ उसका प्रेमी प्रशांत सिंह भी रहता था. दिनेश कुमार का आरोप है कि उसके बेटे की उसकी पत्नी पूनम और उसके आशिक प्रशांत ने पीट-पीटकर हत्या कर दी है.
पुलिस की अब तक की पड़ताल में यह बात निकल के सामने आई है कि प्रशांत सिंह ने ही बच्चे की हत्या कर दी. असल में एक सप्ताह पहले पूनम ने बच्चे की देखभाल के लिए ही प्रशांत सिंह को लखनऊ बुलाया था. एक सप्ताह से प्रशांत पूनम के साथ उसी के घर पर रह रहा था. इस दौरान प्रशांत और पूनम के बीच नजदीकियां भी बढ़ती जा रही. प्रशांत पूनम के साथ अपना समय बिताना चाहता था, लेकिन अहम की वजह से वह एक साथ एक ही घर में रहने के बावजूद पूनम के साथ समय नहीं बिता पा रहा था.
अब तक की पुलिस की जांच में यह बात निकल के सामने आई है कि इसी झुंझलाहट में प्रशांत सिंह ने मासूम बच्चे की पीट-पीटकर हत्या कर दी और उसके बाद फोन करके उसकी मां को जानकारी दी. जांच में पूनम की हत्या करने या हत्या के पीछे मंशा को लेकर कोई सबूत पुलिस को नहीं मिले हैं. हालांकि, पुलिस प्रशांत और पूनम की घटना के दिन की कॉल डिटेल निकाल रही है.
यह भी पढ़ें: लखनऊ में 4 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या; मां से मिलने आने वाले शख्स पर गहराया शक