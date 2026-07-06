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मां और उसके प्रेमी ने मिलकर की थी मासूम की हत्या; लखनऊ पुलिस ने दर्ज की FIR

मां और उसके प्रेमी ने मिलकर की थी मासूम की हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: मडियांव थाना क्षेत्र के श्रीनगर कॉलोनी में 5 वर्षीय अहम की मौत के बाद इस मामले में पुलिस ने पिता की शिकायत पर मां और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है. पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है. इंस्पेक्टर मडियांव शिवानंद मिश्रा ने बताया कि घटना के बाद अहम के पिता ने शिकायत की है, जिसमें उसने मां पूनम और उसके प्रेमी प्रशांत सिंह को आरोपी बनाया है. दोनों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. घटना के संदर्भ में एविडेंस कलेक्ट करने की कार्रवाई की जा रही है. मृतक के पिता दिनेश कुमार सिंह जो उन्नाव के रहने वाले हैं. उन्होंने मृतक की मां पूनम देवी वह उसके प्रेमी प्रशांत और गौरव सिंह को आरोपी बनाया है. गौरव सिंह पहाड़पुर सरैया थाना गोसाईगंज अयोध्या का रहने वाला है. वहीं, पूनम देवी उन्नाव की रहने वाली है. वह लखनऊ के मडियांव थाना क्षेत्र के श्रीनगर कॉलोनी में किराए के मकान पर रहती है. पति से विवाद के बाद पूनम लखनऊ में रहने लगी थी. वह घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी. प्रशांत का अक्सर पूनम के घर आना जाना था. आरोप है कि प्रशांत पूनम के घर ही अक्सर रूकता भी था. दो दिन पहले 5 वर्षीय अहम का शव बाथरूम में मिला था. आशिक प्रशांत ने ही पूनम को फोन करके जानकारी दी थी कि उसके बेटे का शव बाथरूम में पड़ा है. इसके बाद पूनम अपने बच्चों का शव लेकर लोहिया अस्पताल गई. जहां पर वह अपने बेटे के शव को छोड़कर वापस अपनी बहन के घर चली गई. जब बहन शव लेने के लिए लोहिया अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की मृत्यु हो गई है.