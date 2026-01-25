ETV Bharat / state

सिराथू स्टेशन पर दर्दनाक हादसा; ट्रेन से कटकर मां और उसकी मासूम बेटी की मौत, रेलवे ट्रैक पार कर रहीं थीं दोनों

सिराथू क्षेत्राधिकार भैया संतोष कुमार ने बताया कि जीआरपी ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

सिराथू स्टेशन पर दर्दनाक हादसा
सिराथू स्टेशन पर दर्दनाक हादसा (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 4:06 PM IST

2 Min Read
कौशांबी : सिराथू रेलवे स्टेशन पर रविवार को सुबह करीब साढ़े सात बजे रेलवे ट्रैक पार करते समय मां-बेटी ट्रेन की चपेट में आ गईं. मां और उसकी मासूम बेटी की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

घटना सैनी थाना क्षेत्र के सिराथू रेलवे स्टेशन की है. सिराथू क्षेत्राधिकारी भैया संतोष कुमार के मुताबिक, परिजनों ने बताया कि गौसपुर नावां गांव निवासी जाहिद सऊदी में रहते हैं. गांव में उनकी पत्नी बानो (32) और बेटी हमीरा (4) रहती थी. रविवार को मां और बेटी, जेठ शाहिद और जेठानी जबीना के साथ कानपुर में घर से निकलीं थीं, सभी लोग ऑटो से सिराथू स्टेशन पहुंचे थे.

सिराथू स्टेशन पर दर्दनाक हादसा (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि सभी ट्रैक के किनारे से होते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंचे. इसी दौरान दूसरे प्लेटफाॅर्म पर ट्रेन आने की घोषणा हो गई, तभी मां-बेटी प्लेटफॉर्म बदलने के लिए रेलवे ट्रैक पार कर रही थीं. अचानक ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया.

घटना की जानकारी परिजनों को मिलते ही घर में कोहराम मच गया. मृतक के रिश्तेदार परवेज ने बताया कि यह सभी लोग कानपुर जा रहे थे, तभी जैसे ही रेलवे ट्रैक पार करने लगे तभी सुबह करीब साढ़े सात बजे हादसा हो गया, जिसमें दोनों लोगों की मौत हो गई है.


सिराथू क्षेत्राधिकारी भैया संतोष कुमार ने बताया कि रेलवे ट्रैक पार करते समय मां और बेटी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है. जीआरपी ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

