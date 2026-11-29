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शेखपुरा सदर अस्पताल में जच्चा-बच्चा की मौत के बाद बवाल, दरवाजा तोड़कर घुसे परिजन

मृतका के पति निरंजन कुमार पांडेय ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण यह घटना घटित हुई है. रात करीब 2:00 से 3:00 बजे अस्पताल में ना नर्स थी और ना ही कोई डॉक्टर उपस्थित था. जिससे यह बड़ी घटना हुई है. उन्होंने कहा कि हम पूरी रात अस्पताल के एक-एक दरवाजे को पीटते रहे, लेकिन कोई भी कर्मी नहीं मिला.

मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक विजय सम्राट (ETV Bharat)

गार्ड ने परिजनों से की अभद्रता

इसी दौरान गार्ड की अभद्रता भी सामने आई है. गार्ड पने इमरजेंसी होने के बावजूद भी हमें अंदर जाने नहीं दिया. जिससे दरवाजा तोड़कर हम जबरन अंदर गए हैं, तो देखा कि मेरी पत्नी और बच्चा बेसुध मृत पड़े हैं.

''कल 3 बजे शाम में हम अपनी बेटी को प्रसव के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल लाए थे, लेकिन लापरवाही इतनी थी कि प्रसूता की वास्तविक जानकारी हमें ना किसी डॉक्टर ने दी और ना ही नर्स ने. हम डॉक्टर के बारे में लगातार पूछते रहे, लेकिन डॉक्टर का पता नहीं चला, क्योंकि वो ड्यूटी पर नहीं थे. जिससे हमारी बच्ची की मौत हो गई''. -मृतका की मां

शेखपुरा सदर अस्पताल में पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

पूर्व विधायक ने सरकार पर साधा निशाना