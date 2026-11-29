शेखपुरा सदर अस्पताल में जच्चा-बच्चा की मौत के बाद बवाल, दरवाजा तोड़कर घुसे परिजन
SHEIKHPURA SADAR HOSPITAL में जच्चा-बच्चा की मौत हो गई है. परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया और बवाल किया. रिपोर्ट-शिवचंद्र प्रताप
Published : November 29, 2026 at 11:17 AM IST
शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा के सदर अस्पताल में प्रसव के लिए अस्पताल गई प्रसूता और बच्चा भी मौत होने का मामला सामने आया है. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर बवाल काटा है. मृतिका की पहचान इस्लामपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर निवासी राजकुमारी के रूप में हुई है. राजकुमारी की शादी कुछ वर्ष पहले नालंदा के निरंजन कुमार पांडेय के साथ हुई थी.
अस्पताल में नहीं था कोई डॉक्टर और नर्स
मृतका के पति निरंजन कुमार पांडेय ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण यह घटना घटित हुई है. रात करीब 2:00 से 3:00 बजे अस्पताल में ना नर्स थी और ना ही कोई डॉक्टर उपस्थित था. जिससे यह बड़ी घटना हुई है. उन्होंने कहा कि हम पूरी रात अस्पताल के एक-एक दरवाजे को पीटते रहे, लेकिन कोई भी कर्मी नहीं मिला.
गार्ड ने परिजनों से की अभद्रता
इसी दौरान गार्ड की अभद्रता भी सामने आई है. गार्ड पने इमरजेंसी होने के बावजूद भी हमें अंदर जाने नहीं दिया. जिससे दरवाजा तोड़कर हम जबरन अंदर गए हैं, तो देखा कि मेरी पत्नी और बच्चा बेसुध मृत पड़े हैं.
''कल 3 बजे शाम में हम अपनी बेटी को प्रसव के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल लाए थे, लेकिन लापरवाही इतनी थी कि प्रसूता की वास्तविक जानकारी हमें ना किसी डॉक्टर ने दी और ना ही नर्स ने. हम डॉक्टर के बारे में लगातार पूछते रहे, लेकिन डॉक्टर का पता नहीं चला, क्योंकि वो ड्यूटी पर नहीं थे. जिससे हमारी बच्ची की मौत हो गई''. -मृतका की मां
पूर्व विधायक ने सरकार पर साधा निशाना
मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक विजय सम्राट ने कहा कि पूरे बिहार में ऐसी ही स्थिति है. गर्त में स्वास्थ्य व्यवस्था चली गई है. निरीक्षण के नाम पर डीएम जैसे अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं. वास्तविक जानकारी नहीं रखते हैं. अभी हम लोगों ने फोन भी किया, लेकिन डीएम ने फोन भी उठाया नहीं है. अस्पताल प्रबंधक एवं इस घटना में शामिल कर्मियों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए. इन लोगों के लापरवाही के कारण दो-दो लोगों की मौत हुई है.
''सुबह करीब 2 से 3:00 के बीच प्रसूता की ज्यादा हालत बिगड़ी और उसी दौरान उनकी मौत हो गई. प्रसूत की गंभीर स्थिति की जानकारी किसी ने परिजनों को नहीं दी. जिसके कारण यह घटना घटित हुई है. मामले में अस्पताल प्रबंधन की पूरी लापरवाही है''. -नीतीश कुमार, मरीज
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