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भीलवाड़ा में कुएं में गिरे पांच साल के बेटे को बचाने कूदी मां...दोनों की मौत

भीलवाड़ा: जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र की नारेली पंचायत के पिपलिया गांव में शनिवार शाम पांच वर्षीय बच्चा कुएं में गिर गया, जिसे बचाने मां भी कुएं में कूद गई. मां-बेटे दोनों की मौत हो गई. सूचना मिलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. मौके पर भीड़ हो गई. सूचना पर पुलिस पहुंची.

करेड़ा थाना प्रभारी पुरणमल मीणा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही शिवपुर चौकी प्रभारी रेवत सिंह मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों की मदद से कुएं की तलाशी शुरू की. काफी मशक्कत के बाद कुएं से महिला का शव बरामद हुआ. उसकी पहचान संतोष देवी पत्नी देवी सिंह (27) निवासी पिपलिया के रूप में हुई. कुएं से बच्चे खुशवंत सिंह (5) का भी शव निकाल लिया. मां-बेटे के शव एक साथ मिलने से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. मृतका संतोष के 8 माह की बेटी गुंजन है. दूध पीती बच्ची गुंजन को देख हर किसी की आंखें नम हो गई.

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