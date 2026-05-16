भीलवाड़ा में कुएं में गिरे पांच साल के बेटे को बचाने कूदी मां...दोनों की मौत
महिला के आठ माह की बेटी है. मां-बेटे की मौत से पिपलिया गांव में शोक की लहर.
Published : May 16, 2026 at 8:36 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र की नारेली पंचायत के पिपलिया गांव में शनिवार शाम पांच वर्षीय बच्चा कुएं में गिर गया, जिसे बचाने मां भी कुएं में कूद गई. मां-बेटे दोनों की मौत हो गई. सूचना मिलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. मौके पर भीड़ हो गई. सूचना पर पुलिस पहुंची.
करेड़ा थाना प्रभारी पुरणमल मीणा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही शिवपुर चौकी प्रभारी रेवत सिंह मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों की मदद से कुएं की तलाशी शुरू की. काफी मशक्कत के बाद कुएं से महिला का शव बरामद हुआ. उसकी पहचान संतोष देवी पत्नी देवी सिंह (27) निवासी पिपलिया के रूप में हुई. कुएं से बच्चे खुशवंत सिंह (5) का भी शव निकाल लिया. मां-बेटे के शव एक साथ मिलने से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. मृतका संतोष के 8 माह की बेटी गुंजन है. दूध पीती बच्ची गुंजन को देख हर किसी की आंखें नम हो गई.
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एसएचओ मीणा ने बताया कि ग्रामीणों को कुएं के बाहर महिला की चप्पल दिखी तो शक हुआ. कुएं की तलाशी ली तो मां-बेटे का शव मिला. हादसे के दिन मृतका की मां भी अपनी बेटी के ससुराल आई हुई थी. संतोष की बहन भी इसी परिवार में ब्याही गई है. परिवार में सब राजी खुशी थे. सुबह संतोष बेटे के साथ खेत गई थी. खेत के रास्ते में कुआं था. प्रथम दृष्टया बच्चा कुएं में गिर गया, जिसे बचाने मां संतोष भी कुएं में कूद गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए.
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