बेटे ने सही ढंग से खाना नहीं पर मां-बाप पर बाल्टी से किया हमला, माता-पिता ने कुदाल से मारकर ले ली बेटे की जान
दुमका में माता और पिता ने मिलकर अपने बेटे की जान ले ली है.
Published : November 19, 2026 at 7:04 PM IST
दुमकाः कहते हैं नशे का जो हुआ शिकार-उजड़ा उसका घर परिवार. यह कहावत दुमका में पूरी तरह से सच साबित हुआ है. दुमका जिला में हंसडीहा थाना क्षेत्र के सिलठा गांव में 25 वर्षीय एक युवक की उसके माता फूलो देवी और पिता गोवर्धन मांझी ने हत्या कर दी.
इस हत्या की वजह यह रही कि महेश प्रतिदिन शराब पीकर घर में कलह करता, सबके साथ मारपीट करता था. जिससे पूरा परिवार आजीज आ गया था और आज गुरुवार को जब मामूली बात पर महेश ने अपनी मां और पिता पर हाथ उठा दिया तो वे क्रोधित हो गए और कुदाल से मारकर बेटे की जान ले ली.
खाना परोसने को लेकर मां के साथ हुआ विवाद
25 वर्षीय महेश मांझी दोपहर जब अपने घर आया और मां से भोजन की मांग की. भोजन परोसने के बाद महेश मांझी यह कहते हुए चिल्लाने लगा कि उसे सही ढंग से खाना नहीं दिया जा रहा है. इसी में विवाद शुरू हो गया और महेश एक बाल्टी उठाकर माता-पिता दोनों पर वार करने लगा. इधर बेटे के द्वारा किये हमले से मां फूलो देवी और पिता गोवर्धन मांझी भी क्रोधित हो गए और कुदाल उठाकर बेटे के सिर पर दे मारा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.
पुलिस को मिली सूचना
इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई. पुलिस को फौरन सूचना दी गई जरमुंडी क्षेत्र के एसडीपीओ नवल किशोर सिंह थाना प्रभारी अजीत कुमार यादव के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया.
क्या कहते हैं एसडीपीओ
इस पूरे मामले पर एसडीपीओ नवल किशोर सिंह ने बताया कि 25 वर्षीय महेश कोई काम धंधा नहीं करता था और अक्सर वह शराब पीकर घर में विवाद करता था. इससे माता-पिता, जो खेती कर अपनी आजीविका चलाते थे, वे परेशान हो गये थे. आज गुरुवार को खाना सही ढंग से नहीं देने की बात कह कर वह अपने माता-पिता से उलझ गया औऱ बाल्टी से दोनों को मारने लगा और दोनों तरफ से मारपीट होने लगी. इसी बीच क्रोधित पिता ने एक कुदाल उठाकर उसके सिर पर वार कर दिया गया, जिससे बेटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. उन्होंने बताया कि माता-पिता दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. उन्होंने बताया कि कल शुक्रवार को दोनों को जेल भेजा जाएगा.
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