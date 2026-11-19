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बेटे ने सही ढंग से खाना नहीं पर मां-बाप पर बाल्टी से किया हमला, माता-पिता ने कुदाल से मारकर ले ली बेटे की जान

घटनास्थल की तस्वीर (दुमका) ( ETV Bharat )

दुमकाः कहते हैं नशे का जो हुआ शिकार-उजड़ा उसका घर परिवार. यह कहावत दुमका में पूरी तरह से सच साबित हुआ है. दुमका जिला में हंसडीहा थाना क्षेत्र के सिलठा गांव में 25 वर्षीय एक युवक की उसके माता फूलो देवी और पिता गोवर्धन मांझी ने हत्या कर दी.

इस हत्या की वजह यह रही कि महेश प्रतिदिन शराब पीकर घर में कलह करता, सबके साथ मारपीट करता था. जिससे पूरा परिवार आजीज आ गया था और आज गुरुवार को जब मामूली बात पर महेश ने अपनी मां और पिता पर हाथ उठा दिया तो वे क्रोधित हो गए और कुदाल से मारकर बेटे की जान ले ली.