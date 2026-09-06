पहले मां-बेटी को गोली मारी, फिर महिला की उंगली काट दी
शिवहर में पहले मां और बेटी को गोली मारी गई है, फिर महिला की उंगली भी काट दी. रिपोर्ट- सुमित कुमार
Published : September 6, 2026 at 3:44 PM IST
शिवहर: बिहार के शिवहर में दरिंदों ने मां-बेटी की जान लेने की कोशिश की है. देर रात मां और उसकी मासूम बेटी के जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया. बर्बरता इस कदर हावी थी कि गोली मारने के बाद भी दरिंदों का दिल नहीं भरा और उन्होंने महिला की उंगलियां तक बेरहमी से काट डालीं. गांव वालों की मानें तो जिस वक्त यह वारदात हुई, घर में और कोई पुरुष मौजूद नहीं था. घटना श्यामपुर भटहां थाना क्षेत्र के लालगढ़ योगिया गांव की है.
पहले गोली मारी, फिर उंगली काटी
गंभीर रूप से जख्मी 55 वर्षीय मां और उनकी 16 वर्षीय बेटी को प्राथमिक उपचार के बाद स्थानीय अस्पताल से इलाज के लिए मुजफ्फरपुर रेफर किया गया है, जहां वे जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं. दर्द और खौफ से कराहती मां उंगलियां कटने के बाद बेहोशी की हालत में चली गईं हैं. मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है.
एसपी के निर्देश पर एसआईटी गठित
पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल तथा डीआईयू की टीम को भी मौके पर बुलाया. पीड़िता की ओर से दिए गए बयान के आधार पर श्यामपुर भटहां थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई. जांच के दौरान घटना में छह नामजद तथा पांच-छह अज्ञात व्यक्तियों के शामिल होने की बात सामने आई.
चार आरोपी गिरफ्तार
गिरफ्तार आरोपियों में प्रिंस कुमार, सुधीर सिंह, पप्पू सिंह और अविनाश सिंह उर्फ टकला शामिल है. सभी आरोपी श्यामपुर भटहां थाना क्षेत्र के लालगढ़ जोगिया के निवासी बताए गए हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की हर बिंदु पर गहनता से जांच की जा रही है. घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है.
श्यामपुर भटहाँ थाना क्षेत्र के लालगढ़ जोगिया में घटित घटना का 24 घंटे में सफल उद्भेदन किया गया।— Sheohar Police (@SpSheohar) September 6, 2026
घटना में संलिप्त 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया....#sheohar#poliçe#lawandorder@bihar_police pic.twitter.com/BpuBg1MzkX
क्या बोले एसपी?
वहीं, शिवहर एसपी शैलेन्द्र सिंह के निर्देश पर श्यामपुर भटहां थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस बल के साथ छापेमारी की और देर रात ही चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि वारदात के हर पहलू का खुलासा हो सके.
"अनुसंधान के क्रम में घटना का मुख्य कारण आरोपी प्रिंस कुमार का पीड़िता के साथ प्रेम प्रसंग सामने आया है. इसी विवाद को लेकर रात करीब 11 बजे कुछ लोगों ने घर में घुसकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार प्राथमिकी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने में जुटी है."- शैलेंद्र कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक
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