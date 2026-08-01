वल्लभनगर में मां-बेटी की धारदार हथियार से हत्या, लूट की आशंका, पुलिस ने शुरू की जांच
पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे लूट की आशंका जताई जा रही है.
Published : August 1, 2026 at 4:24 PM IST
उदयपुर: जिले के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के गोटीपा, मुंडोल गांव में शनिवार को दिल दहला देने वाली दोहरे हत्याकांड की वारदात सामने आई. गांव निवासी अमरीबाई गाडरी और उनकी पुत्री लूंगा बाई की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है, जबकि परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है.
वारदात का खुलासा होने के बाद ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. एफएसएल टीम की मदद से भी जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे लूट की आशंका जताई जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. क्षेत्र में आने-जाने वाले संदिग्ध लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है और आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं. आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है.
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थानाधिकारी पुनाराम ने बताया कि फिलहाल पूरा मामले की जांच की जारी है. घटना की सूचना मिलते ही वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने भी गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि गोटीपा, मुंडोल निवासी अमरीबाई गाडरी एवं उनकी पुत्री लूंगा बाई की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या अत्यंत दुखद और गंभीर घटना है. उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर उनकी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत हुई है. अधिकारियों को निष्पक्ष, त्वरित और प्रभावी जांच करते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने तथा दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के अन्य पहलुओं के सामने आने के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा.