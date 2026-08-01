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वल्लभनगर में मां-बेटी की धारदार हथियार से हत्या, लूट की आशंका, पुलिस ने शुरू की जांच

उदयपुर: जिले के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के गोटीपा, मुंडोल गांव में शनिवार को दिल दहला देने वाली दोहरे हत्याकांड की वारदात सामने आई. गांव निवासी अमरीबाई गाडरी और उनकी पुत्री लूंगा बाई की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है, जबकि परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है.

वारदात का खुलासा होने के बाद ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. एफएसएल टीम की मदद से भी जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे लूट की आशंका जताई जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. क्षेत्र में आने-जाने वाले संदिग्ध लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है और आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं. आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है.