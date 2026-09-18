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जौनपुर में धारदार हथियार से मां-बेटी की हत्या; पुलिस ने बेटे को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी

जौनपुर : नेवढ़िया थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में शुक्रवार को एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है. आरोप है कि जमीन विवाद में एक युवक ने अपनी मां (70) और सगी बहन पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को सीएससी पहुंचाया, जहां डाॅक्टरों ने मां और बेटी को मृत घोषित कर दिया. पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.





एसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार को नेवढ़िया पुलिस को सूचना मिली कि परिवारिक विवाद में एक बेटे ने अपनी मां और बहन को धारदार हथियार से घायल कर दिया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सीएससी पर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मां और बेटी की मौत की पुष्टि की. वहीं, पुलिस आरोपी भूपेंद्र पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.



प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आरोप है कि परिवारिक विवाद के बीच शुक्रवार को भूपेंद्र ने कथित तौर पर अपनी मां और बहन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. दोहरे हत्याकांड की सूचना से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया. एसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह और सीओ मड़ियाहूं समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का निरीक्षण किया.