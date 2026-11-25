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गाजीपुर : घर में घुसकर मां-बेटी की चाकू से गला रेतकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

घर में घुसकर मां-बेटी की चाकू से गला रेतकर हत्या ( Photo Credit; ETV Bharat )

गाजीपुर : नंदगंज थाना क्षेत्र स्थित धरवां गांव में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां गांव की नई बस्ती स्थित मकान में एक महिला और उसकी 12 वर्षीय बेटी की अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी. महिला अपनी बेटी के साथ गांव से बाहर बने इस घर में रहती थी.

घर में घुसकर मां-बेटी की चाकू से गला रेतकर हत्या (Video Credit; ETV Bharat) घटना का खुलासा तब हुआ जब बुधवार को एक रिश्तेदार ने उन्हें कई बार फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई. अनहोनी की आशंका होने पर जब रिश्तेदार उनके घर पहुंचा, तो अंदर दोनों के खून से लथपथ शव देखकर उसके होश उड़ गए और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.