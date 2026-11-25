गाजीपुर : घर में घुसकर मां-बेटी की चाकू से गला रेतकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस
नंदगंज थाना क्षेत्र स्थित धरवां गांव की घटना, पुलिस ने शव पोस्टमार्टमार्टम के लिए भेजे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 2:03 PM IST
गाजीपुर : नंदगंज थाना क्षेत्र स्थित धरवां गांव में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां गांव की नई बस्ती स्थित मकान में एक महिला और उसकी 12 वर्षीय बेटी की अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी. महिला अपनी बेटी के साथ गांव से बाहर बने इस घर में रहती थी.
घटना का खुलासा तब हुआ जब बुधवार को एक रिश्तेदार ने उन्हें कई बार फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई. अनहोनी की आशंका होने पर जब रिश्तेदार उनके घर पहुंचा, तो अंदर दोनों के खून से लथपथ शव देखकर उसके होश उड़ गए और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.
वारदात की सूचना मिलते ही नंदगंज थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए. पुलिस अधीक्षक (SP) विनय कुमार सिंह ने भी घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया है.
प्रारंभिक जांच में दोहरे हत्याकांड के पीछे की स्पष्ट वजह सामने नहीं आ सकी है, जिसके चलते पुलिस पुरानी रंजिश और पारिवारिक विवाद सहित हर संभावित पहलू पर गहनता से जांच कर रही है.
पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि इस जघन्य हत्याकांड के अनावरण के लिए पुलिस की चार विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं. पीड़ित परिजनों की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की छानबीन की जा रही है.
परिजनों ने एक संदिग्ध व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसे हिरासत में लेने और उससे जुड़ी कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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