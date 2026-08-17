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इटावा में मां-बेटी की हत्या, घर में खून से लथपथ मिले दोनों के शव

इटावा: भरथना थाना क्षेत्र के चंदेठी गांव में सोमवार सुबह मां-बेटी की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई. दोनों के शव घर के अंदर खून से लथपथ हालत में मिले. शवों की हालत देखते हुए घटना दो दिन पुरानी होने का अंदेशा है. सूचना मिलते ही पुलिस के उच्चाधिकारी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

बताया गया कि चन्देठी गांव में पुष्पा देवी अपनी विवाहिता बेटी निर्मला उर्फ मंजू के साथ रहती थीं. बेटी करीब छह महीने से ससुराल में विवाद के बाद मायके में रह रही थी. घर के अन्य परिजन बाहर रहकर नौकरी करते हैं. मां-बेटी के शव घर के अंदर पड़े मिले. सूचना पर भरथना पुलिस के साथ उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई. मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा रही.

पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी. शवों के पास चारपाई पर धारदार दरांती भी मिली है, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. पुलिस हत्या के कारणों और वारदात में शामिल लोगों का पता लगाने में जुटी है. दोहरे हत्याकांड से पूरे गांव में दहशत का माहौल है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि भरथना पुलिस को सूचना मिली कि दो महिलाओं के शव घर में पड़े हैं. मौके पर पुलिस ने देखा कि गले पर धारदार हथियार से वार किया गया है. मां पुष्पा के साथ बेटी मंजू रहती थी. मंजू की शादी किशनी क्षेत्र में 2021 में हुई थी. एक मुकदमा मेंटेनेंस और घरेलू हिंसा का इटावा कोर्ट में चल रहा है. ससुराल पक्ष के लोगों ने तलाक का मुकदमा मैनपुरी में डाला था और अभी अगस्त के में इटावा कोर्ट ने भरण पोषण के लिए ₹7000 का आदेश दिया था. परिजनों ने ससुरालियों पर आशंका जताई है. पुलिस जांच कर रही है.



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