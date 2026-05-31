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रांची से गायब मां-बेटी आरा से बरामद, किसने मांगी थी फिरौती, जांच जारी

रांची से गायब हुई मां और बेटी को आरा से सुरक्षित बरामद कर लिया गया है.

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मां-बेटी की तस्वीर (सौ. रांची पुलिस)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 31, 2026 at 12:31 PM IST

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रांची: राजधानी रांची के धुर्वा इलाके से रहस्यमय तरीके से गायब हुई मां-बेटी बिहार के आरा से बरामद कर ली गई है. मां-बेटी के गायब होने के बाद एक व्यक्ति के द्वारा एक लाख की फिरौती मांगी गई थी. फिलहाल पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. मां-बेटी के एक साथ गायब होने के बाद पिता ने उनकी तलाश के लिए एक पोस्टर भी जारी किया था.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, झारखंड पुलिस में कार्यरत सुधीर कुमार सिंह की पत्नी और बेटी रहस्मय तरीके से शनिवार को रांची से गायब हो गई थी. मां सुनीता देवी और 19 साल की बेटी काजल कुमारी के एक साथ गायब होने की सूचना पर सुधीर सिंह ने रांची के धुर्वा थाने में गुमसुदगी का एफआईआर दर्ज करवाया था.

रांची के हटिया डीएसपी नीरज कुमार ने बताया कि मां और बेटी को सकुशल बिहार के आरा जिले से बरामद किया गया है. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि उनका अपहरण नहीं हुआ था. वे दोनों किन परिस्थितियों में बिहार पहुंची थी, इसकी जांच की जा रही है.

फिरौती के लिए फोन आया था:- नीरज

वहीं, दूसरी तरफ नीरज कुमार ने बताया कि उनकी बेटी और पत्नी सकुशल है. नीरज के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लगातार उन्हें और उनके बेटे को फोन कर एक लाख रुपये की फिरौती मांगी जा रही थी. जिस नंबर से नीरज को फिरौती के लिए फोन आया था, उस नंबर की जांच भी पुलिस के द्वारा की जा रही है.

साइबर मामले में फंस चुकी है महिला

पुलिस जांच में यह बात सामने आ चुकी है कि मां और बेटी का अपहरण तो नहीं हुआ. ऐसे में जांच का विषय यह है कि फिर आखिरकार किसके द्वारा फिरौती की रकम मांगी जा रही थी. सुधीर सिंह के अनुसार हाल के दिनों में उनकी पत्नी और बेटी दोनों साइबर अपराधियों का शिकार बनी थी, जिसमें साइबर अपराधियों ने ब्लैकमेल कर उनसे 80 हजार ठग लिए थे. पुलिस इस मामले में साइबर अपराधियों का एंगल रखकर भी जांच कर रही है.

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रांची में मां और बेटी लापता
JHARKHAND POLICE
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