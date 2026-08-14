ETV Bharat / state

रायबरेली में मां-बेटी ने पिता की हत्या कर शव को जमीन में गाड़ा

पति की हत्या कर पत्नी ने 50 मीटर दूर गड्ढे में दफनाया.

मां-बेटी ने पिता की हत्या कर शव को जमीन में गाड़ा
मां-बेटी ने पिता की हत्या कर शव को जमीन में गाड़ा (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायबरेली: रायबरेली में शुक्रवार को एक मां-बेटी ने मिलकर पिता की हत्या कर दी और शव को घर से 50 मीटर दूर गड्ढे में दफना दिया. आरोपी मां ने महाराष्ट्र में नौकरी करने वाले बेटे को बताया कि पिता लड़ाई-झगड़ा करके कहीं चले गए हैं.

अगले दिन फिर बेटे ने पिता से बात कराने के लिए मां से कहा, मां फिर से बहाना बनाते हुए बात नहीं कराई, इसी तरह कई दिन बीत गए. सतीश को जब कुछ गड़बड़ लगा तो उसने गांव में रहने वाले आसपास के लोगों से पूछा.

लोगों ने उसे 17 जुलाई को परिवार में झगड़े की बात बताई, सतीश को लगा कि कुछ गड़बड़ है. इसके बाद वह सात अगस्त को घर आया और हरचंदपुर थाने में पिता के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छोटेलाल की तलाश शुरू की.

रायबरेली में हत्या का मामला (VIDEO credit: ETV Bharat)

पुलिस ने तत्काल कार्यवाई करते हुए गांव वालों से पूछताछ की, इस दौरान पुलिस को मां-बेटी पर शक हुआ. शुरुआत में दोनों पुलिस को गुमराह करती रहीं, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर दोनें ने जुर्म कबूल कर लिया.

पूछताछ में आरोपी मां ने बताया कि पति शराब के नशे में अक्सर मारपीट करता था. बेटी के अफेयर की जानकारी होने पर वह उसके साथ भी मारपीट करने लगा था. रोज-रोज की प्रताड़ना से तंग आकर हम दोनों ने लोहे की रॉड से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी.

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शव बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और मां-बेटी को गिरफ्तार कर लिया. मामला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर हरचंदपुर थाना क्षेत्र के बराइन गांव का है.

बराइन गांव निवासी मृतक छोटेलाल (50) खेती-किसानी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता था, उनके परिवार में उनकी पत्नी केश कुमारी (48) बेटी छाया (19) और बेटा सतीश (25) थे. सतीश गुजरात में नौकरी करता है. जबकि छोटेलाल पत्नी और बेटी के साथ गांव में ही रहते थे.

इस संबंध में सीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि मामले में पुलिस ने मां-बेटी को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ में पता चला कि घटना की रात मां-बेटी व छोटेलाल के बीच झगड़ा हुआ था. खाना खाने के बाद जब छोटेलाल सो गया, तो मां-बेटी ने हमले कर छोटेलाल की हत्या कर दी. फिलहाल पुलिस आगे की कार्यवाई में जुटी है.

ये भी पढ़ें: लखनऊ में युवक की हत्या; मां का आरोप पत्नी ने परिजनों संग मिलकर उतारा मौत के घाट

TAGGED:

RAEBARELI NEWS
DAUGHTER KILLS FATHER IN RAEBARELI
MURDER CASE IN RAEBARELI
RAEBARELI MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.