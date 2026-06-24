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40 फीट गहरी खदान में डूबी मासूम, बचाने उतरी मां की भी मौत, एक महीने में तीसरी घटना

ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर कदम उठाने की मांग की है.

MOTHER AND DAUGHTER DROWN, DEATH BY DROWNING
वह खदान जहां डूबने से हुई मां-बेटी की मौत. (ETV Bharat udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 24, 2026 at 10:26 AM IST

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उदयपुरः जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में 40 फीट गहरी खदान में भरे पानी में डूबने से 12 वर्षीय बालिका और उसे बचाने के लिए कूदी मां की मौत हो गई. मां ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष किया, लेकिन दोनों की जान नहीं बच सकी. घटना मंगलवार की बताई जा रही है.

पुलिस कांस्टेबल राहुल ने बताया कि जावर फला क्षेत्र निवासी 12 वर्षीय बालिका दोपहर के समय अन्य बच्चों के साथ खदान में भरे पानी के पास गई थी. खेलते-खेलते वह गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी. आसपास मौजूद बच्चों ने शोर मचाया तो परिजन मौके पर दौड़े. बेटी को पानी में संघर्ष करते देख उसकी मां बिना देर किए खदान में कूद गई.

पढ़ेंः दर्दनाक हादसा : बच्चे को बचाने पार्वती नदी में उतरे 4 लोगों की डूबने से मौत

दोनों की हुई मौतः प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मां ने काफी देर तक बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन खदान की गहराई और पानी के कारण वह भी बाहर नहीं निकल सकी. कुछ ही देर में दोनों पानी में समा गईं. घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से काफी प्रयासों के बाद दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों ने प्रशासन से खदानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर कदम उठाने की मांग की है.

एक महीने में तीसरी घटनाः उदयपुर जिले में बीते एक महीने के दौरान खदानों में डूबने की यह तीसरी बड़ी घटना है. इससे पहले मई माह में भी खदानों में डूबने से तीन लोगों की जान जा चुकी है. लगातार सामने आ रहे ऐसे हादसे प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले में कई खदानें पानी से भरी हुई हैं, लेकिन उनके आसपास न तो सुरक्षा दीवार है और न ही चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं. ऐसे में बच्चों और युवाओं के लिए ये खदानें मौत का कुआं बनती जा रही हैं. प्रशासन से मांग की जा रही है कि ऐसे स्थानों को तत्काल सुरक्षित किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.

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DROWN IN 40 FOOT DEEP QUARRY
खदान में डूबने से मौत
TWO PEOPLE DROWNED IN UDAIPUR

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