गढ़वा में मां बेटी की संदिग्ध स्थिति में मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी
गढ़वा में संदिग्ध स्थिति में मां और बेटी की मौत हो गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : January 20, 2026 at 5:40 PM IST
गढ़वा: जिले में एक साथ मां और बेटी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है. लोगों ने बताया कि पॉइजनिंग से मौत हुई है. मामला मझिआंव थाना क्षेत्र के कामत गांव का है, जहां बीती रात मां और बेटी के संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई. घटना को लेकर माझिआंव पुलिस ने बताया कि मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है.
बता दें कि माझिआंव थाना क्षेत्र के सउद खान की पत्नी यास्मीन खातून और उसकी 8 वर्षीय पुत्री की मौत हो गई है. वहीं 6 वर्षीय पुत्री की गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाज जारी है. जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन कर रही है.
महिला के पिता ने कहा कि रात को फोन आया था कि बेटी और नतिनी बीमार है. कुछ देर बाद फिर फोन आया की बेटी की मौत हो गई, लेकिन नतिनी से बातचीत हो रही थी. सुबह आया तो पता चला कि उसकी भी मौत हो गई.
इस संबंध में माझिआंव पुलिस निरीक्षक बृज कुमार ने बताया कि मौत कैसे हुई है, कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल रहा है. वहीं कुछ लोगों में आशंका जाहिर करते हुए कहा कि मां बेटी जहर खुरानी का शिकार हुई हैं. महिला की मौत रात के 11:30 बजे की लगभग हुई है. जबकि उसकी बेटी की मौत सुबह 4:30 की लगभग बताई जा रही है. परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर उपस्थित डॉक्टर के द्वारा दोनों को मृत घोषित किया गया.
