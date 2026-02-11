ETV Bharat / state

मां-बेटी के लिए 'मौत' बनकर आया ट्रैक्टर, सड़क हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत

रांची में हुए सड़क हादसे में मां और उसकी ढाई साल की मासूम बच्ची की सड़क हादसे में मौत हो गई.

Concept Image
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 11, 2026 at 7:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी के नगड़ी थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला और उसके मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई. महिला अपने छह माह के बच्चे के साथ अपने मायके जा रही थी, उसी दौरान यह हादसा हो गया.

ट्रैक्टर ने स्कूटी में मारी टक्कर

रांची के नगड़ी स्थित पांडू रोड पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला सुनीता मुंडा और उसके ढाई माह की बच्ची की मौत हो गई. महिला स्कूटी से अपने मायके जा रही थी. इसी दौरान एक ट्रैक्टर ने दोनों को कुचल दिया. इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर चालक ने स्कूटी में जबरदस्त टक्कर मार दी, उसके बाद ट्रैक्टर का चक्का के चपेट में आने से मां और उसके बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई.

तीन घंटे तक सड़क जाम, हंगामा

मां और उसके मासूम बच्चे की मौत के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया. देखते ही देखते लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया. स्थानीय लोगों के सड़क पर उतरने की वजह से रांची-गुमला रोड पूरी तरह से जाम हो गया.

वहीं, वाहनों के लंबी-लंबी कतार लग गई. 3 घंटे की कड़ी में मशक्कत के बाद नगड़ी पुलिस ने सड़क से जाम हटवाया, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई. जाम हटने के बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

सड़क हादसे में एक महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया था, जिन्हें पुलिस द्वारा समझा बुझाकर शांत कराया है और जाम को क्लियर करवाया गया. मामले में पुलिस अग्रतर कार्रवाई कर रही है. मृतकों की पहचान सुनीता मुंडा और उनकी ढाई महीने की बच्ची के रूप में हुई है:- प्रवीण पुष्कर, ग्रामीण एसपी

ये भी पढ़ें- गिरिडीह के बगोदर में एनएच पर हादसा, सड़क दुर्घटना में महिला सहित दो की मौत

चलते-चलते गहरी खाई में गिरा ट्रक, बाल-बाल बचे चालक व खलासी

सड़क दुर्घटना में बाल-बाल बचा चंद्रबाबू नायडू का काफिला

TAGGED:

सड़क हादसे में मां बच्ची की मौत
MOTHER AND DAUGHTER DIED
ROAD ACCIDENT IN RANCHI
सड़क हादसे में मां बेटी की मौत
MOTHER DAUGHTER DIED IN RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.