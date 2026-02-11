ETV Bharat / state

मां-बेटी के लिए 'मौत' बनकर आया ट्रैक्टर, सड़क हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत

रांची: राजधानी के नगड़ी थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला और उसके मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई. महिला अपने छह माह के बच्चे के साथ अपने मायके जा रही थी, उसी दौरान यह हादसा हो गया.

ट्रैक्टर ने स्कूटी में मारी टक्कर

रांची के नगड़ी स्थित पांडू रोड पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला सुनीता मुंडा और उसके ढाई माह की बच्ची की मौत हो गई. महिला स्कूटी से अपने मायके जा रही थी. इसी दौरान एक ट्रैक्टर ने दोनों को कुचल दिया. इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर चालक ने स्कूटी में जबरदस्त टक्कर मार दी, उसके बाद ट्रैक्टर का चक्का के चपेट में आने से मां और उसके बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई.

तीन घंटे तक सड़क जाम, हंगामा

मां और उसके मासूम बच्चे की मौत के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया. देखते ही देखते लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया. स्थानीय लोगों के सड़क पर उतरने की वजह से रांची-गुमला रोड पूरी तरह से जाम हो गया.