धनबाद में सड़क हादसा, मां-बेटी की मौत

रिपोर्ट- नरेंद्र कुमार निषाद.

धनबादः जिला के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. गहरा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार कार और ऑटो की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस दर्दनाक दुर्घटना में एक बच्ची और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (एसएनएमएमसीएच) में भर्ती कराया गया है.

प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार हादसा गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गहरा मोड़ के पास हुआ. बताया जा रहा है कि तेज गति से आ रही कार ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो में सवार मुर्गाबानी गांव की रहने वाली 10 वर्षीय वंदना और 35 वर्षीय फूलमती देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

इस हादसे में ऑटो में बैठे अन्य दो से तीन लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर गोविंदपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत इलाज के लिए एसएनएमएमसीएच भेजा. वहीं पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

परिजन गुजरा मोहली ने बताया कि वो पत्नी और बेटी के साथ एक शादी समारोह में गए थे. घर वापस लौटने के दौरान सभी एक ऑटो में सवार होकर घर जा रहे थे. इस दौरान एक कार ने उनकी ऑटो को टक्कर मार दी. इस हादसे में बेटी और पत्नी की मौत हो गई है.