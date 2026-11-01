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किच्छा हाईवे पर अनियंत्रित कार ने मां-बेटियों को रौंदा, हादसे में मां और बच्ची की दर्दनाक मौत

सड़क हादसे में मां और बेटी की मौत ( Photo-ETV Bharat )

खटीमा: सितारगंज में हुए दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार वाहनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सितारगंज-किच्छा हाईवे पर रफ्तार का ऐसा कहर बरपा कि पीटीएम में शामिल होने जा रही एक मां अपनी दो मासूम बेटियों के साथ हादसे का शिकार हो गई. अनियंत्रित कार ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में मां और सात वर्षीय बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी बेटी घायल हो गई. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. हादसे के बाद पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

सितारगंज किच्छा हाईवे पर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला. सड़क किनारे खड़ी मां और उसकी दो बेटियों को अनियंत्रित कार ने अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में मां और एक बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी बेटी घायल हो गई. घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है. उत्तरांचल कॉलोनी दड़हा निवासी 34 वर्षीय मीनू देवी पत्नी मुकेश कुमार अपनी सात वर्षीय बेटी अनिष्का और 10 वर्षीय बेटी राधिका के साथ अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) में शामिल होने जा रही थीं.

मां-बेटी के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है. वहीं पुलिस ने दुर्घटना करने वाली कार को भी पकड़ चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

-जगदीश तिवारी, शक्तिफार्म चौकी प्रभारी-