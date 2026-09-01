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कोटद्वार में मां-बेटी की नदी में बहने से मौत, पैठाणी क्षेत्र में महिला की तलाश जारी

पौड़ी जिले में नदी बनी काल, अलग-अलग घटनाओं में मां-बेटी समेत दो महिलाओं की मौत, देहरादून में बच्चा नहर में गिरा

Kotdwar MOTHER DAUGHTER Drowned
मां-बेटी की नदी में बहने से मौत (फोटो सोर्स- SDRF)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 1, 2026 at 9:58 PM IST

5 Min Read
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पौड़ी: उत्तराखंड के पौड़ी जिले में नदी के तेज बहाव से जुड़ी दो घटनाओं ने लोगों को झकझोर कर रख दिया. जहां पैठाणी क्षेत्र में एक महिला के पश्चिम नयार नदी में बहने की सूचना के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो वहीं कोटद्वार के स्नेह क्षेत्र में कोल्हू नदी पार करते समय डेढ़ साल की मासूम बच्ची और उसकी मां तेज बहाव की चपेट में आ गईं. इस हादसे में मां-बेटी दोनों की मौत हो गई.

पश्चिम नयार नदी में महिला के डूबने या बहने की आशंका: दरअसल, मंगलवार यानी 1 सितंबर को कानूनगो चाकीसैंण विजेंद्र सिंह गुसाईं ने पैठाणी पुलिस को एक सूचना दी. जिसमें उन्होंने बताया कि ग्राम पल्ली, बनास सरहद के अंतर्गत नागधार तोक क्षेत्र में रहने वाली 33 वर्षीय आशा देवी पत्नी दलवीर सिंह पश्चिम नयार नदी में डूबने या बहने की आशंका है.

बताया गया कि महिला ने हरे रंग के कपड़े पहने हैं. सूचना मिलते ही थाना पैठाणी से अपर उपनिरीक्षक हरेंद्र सिंह गुसाईं पुलिस बल और आपदा उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुए. महिला की तलाश के लिए नदी किनारे सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ को भी सूचना दी गई.

Kotdwar MOTHER DAUGHTER Drowned
लापता महिला की तलाश (फोटो सोर्स- SDRF)

इसके साथ ही आसपास के थाना और चौकी क्षेत्रों को भी अलर्ट किया गया. पाबौ और सतपुली क्षेत्र की पुलिस को डीसीआर के माध्यम से अपने-अपने थाना क्षेत्र में नदी किनारे महिला की तलाश करने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस और राहत टीमों की ओर से नदी के किनारे लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है.

कोटद्वार में कोल्हू नदी पार करते समय मां-बेटी बहे: वहीं, कोटद्वार के स्नेह क्षेत्र में कोल्हू नदी का तेज बहाव एक परिवार पर कहर बनकर टूटा. नदी पार करते समय डेढ़ साल की मासूम बच्ची अचानक अपनी मां की गोद से छूटकर तेज बहाव में बह गई. बेटी को बचाने के लिए मां ने भी नदी में छलांग लगा दी, लेकिन तेज बहाव के कारण वो भी बह गई.

मौके पर मौजूद लोगों ने मां-बेटी को बचाने का प्रयास किया, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि दोनों को बचाया नहीं जा सका. सूचना मिलने के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और व्यापक स्तर पर रेस्क्यू एवं सर्च ऑपरेशन शुरू किया. काफी दूर तक तलाश करने के बाद टीम ने नदी से मां-बेटी के शव बरामद कर लिए.

मृतकों की पहचान 26 वर्षीय जेनम पत्नी सदाम और उनकी डेढ़ वर्षीय बेटी आफिया के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि जेनम अपने परिवार के साथ कोटद्वार के सिगड्डी क्षेत्र के जंगल में रहती थीं. वो अपनी डेढ़ साल की बेटी आफिया के साथ मायके बिजनौर गई थीं. मायके से वापस लौटते समय स्नेह क्षेत्र की कोल्हू नदी पार करते वक्त यह दर्दनाक हादसा हो गया. मां और मासूम बेटी की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

एक ओर जहां पैठाणी में महिला की तलाश के लिए पुलिस और एसडीआरएफ का अभियान जारी है, तो वहीं दूसरी ओर कोटद्वार में मां-बेटी की मौत से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है. लगातार बारिश के बीच पहाड़ी नदियों और गदेरों का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोगों एवं आवाजाही करने वालों के लिए खतरा बढ़ गया है.

Kotdwar MOTHER DAUGHTER Drowned
घटनास्थल पर एसडीआरएफ की टीम (फोटो सोर्स- SDRF)

देहरादून में 10 साल का बच्चा नहर में गिरा, तलाश जारी: रायपुर थाना क्षेत्र के बालावाला स्थित गुलर घाटी रोड पर एक 10 साल का बच्चा नहर में गिर गया. आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही रायपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया. बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है.

पुलिस के मुताबिक, 112 कंट्रोल रूम के माध्यम से बच्चे के नहर में गिरने की सूचना मिली थी. सूचना पर रायपुर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें नहर में बच्चे की तलाश कर रही हैं. हालांकि, अभी तक बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है. लापता बच्चे की पहचान केपी पुत्र सोनू लाल (उम्र 10 वर्ष) निवासी बालावाला के रूप में हुई है.

बच्चे का स्थायी पता ग्राम पीपरोला कुंवरपुर, लखीमपुर (उत्तर प्रदेश) बताया गया है. पुलिस की मानें तो बच्चा शारीरिक रूप से दिव्यांग है. बच्चे के माता-पिता मजदूरी का काम करते हैं. बता दें कि प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर बह रही है. वहीं, पुलिस और प्रशासन लगातार नदियों के किनारे पर नहीं जाने के लिए अपील कर रही है.

"फिलहाल पुलिस और बचाव दल नहर में बच्चे की तलाश में जुटे हुए हैं और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है."- संजीत कुमार, थाना रायपुर प्रभारी

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