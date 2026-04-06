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अनूपगढ़ में रॉड बनी काल: तीन साल की बेटी को बचाते मां को भी लगा करंट, दोनों की मौत

अनूपगढ़: शहर के वार्ड नंबर 34 स्थित गीता चौक में सोमवार को इलेक्ट्रिक रॉड से दर्दनाक हादसे में मां और उसकी तीन वर्षीय बेटी की जान चली गई. बेटी को बचाने की कोशिश में मां भी करंट की चपेट में आ गई. दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

थानाधिकारी ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि सरोज (34) बाल्टी में पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक रॉड लगा रखी थी. उसी दौरान खेलते-खेलते उसकी बेटी दिव्यांशी (3) बाल्टी के पास पहुंच गई और उसने पानी में हाथ डाल दिया. उसे जोरदार करंट लग गया. बेटी को करंट लगता देख सरोज घबरा गई और बचाने दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने बेटी को पकड़ने की कोशिश की, वह भी करंट की चपेट में आ गई. मां-बेटी की चीख सुनकर पड़ोसी पहुंचे तो दोनों फर्श पर बेहोश पड़ी थीं.