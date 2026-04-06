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अनूपगढ़ में रॉड बनी काल: तीन साल की बेटी को बचाते मां को भी लगा करंट, दोनों की मौत

पानी गर्म किया जा रहा था कि दिव्यांशी ने बाल्टी में हाथ डाल दिया. करंट लगा तो बचाने आई मां भी चपेट में आ गई.

Mother and Daughter Fall Victim to Accident
हादसे का शिकार मां-बेटी (ETV Bharat Anupgarh (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 6, 2026 at 5:08 PM IST

2 Min Read
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अनूपगढ़: शहर के वार्ड नंबर 34 स्थित गीता चौक में सोमवार को इलेक्ट्रिक रॉड से दर्दनाक हादसे में मां और उसकी तीन वर्षीय बेटी की जान चली गई. बेटी को बचाने की कोशिश में मां भी करंट की चपेट में आ गई. दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

थानाधिकारी ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि सरोज (34) बाल्टी में पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक रॉड लगा रखी थी. उसी दौरान खेलते-खेलते उसकी बेटी दिव्यांशी (3) बाल्टी के पास पहुंच गई और उसने पानी में हाथ डाल दिया. उसे जोरदार करंट लग गया. बेटी को करंट लगता देख सरोज घबरा गई और बचाने दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने बेटी को पकड़ने की कोशिश की, वह भी करंट की चपेट में आ गई. मां-बेटी की चीख सुनकर पड़ोसी पहुंचे तो दोनों फर्श पर बेहोश पड़ी थीं.

एसएचओ जांगिड़ बोले... (ETV Bharat Anupgarh)

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पुलिस के अनुसार, पड़ोसियों ने तुरंत दोनों को अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल का मुआयना किया. दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. मृतका के पति विजय कुमार ने बताया कि वह सुबह काम के लिए घर से बाहर गए थे. हादसे के समय घर में सरोज, दिव्यांशी और उनकी 8 महीने की एक और बेटी मौजूद थी. उनकी दो बड़ी बेटियां अपनी दादी के पास गई थीं.

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