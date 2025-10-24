ETV Bharat / state

पल भर में सबकुछ खाक! टायर व्यापारी के घर में आग लगने से मां-बेटी की मौत, लपटों के बीच दीवार तोड़कर किया गया रेस्क्यू

बांदाः जिले में अचानक लगी आग ने एक परिवार को तबाह कर दिया. बिसंडा कस्बे के सरकारी अस्पताल के पास गुरुवार देर रात आग लगने से मां-बेटी की मौत हो गई, जबकि पिता-पुत्र गंभीर रूप से झुलस गए. घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग को बुझाया और दीवार तोड़कर मां-बेटी को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया.

पुलिस के मुताबिक, बिसंडा क्षेत्र के सरकारी अस्पताल के पास टायर व्यापारी रामनिहोर के घर में गुरुवार की रात में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप घारण कर लिया. रामनिहोर व उसका बेटा वंशू घर के बाहर थे और अंदर पत्नी संगीता व बेटी छवि थीं. दोनों को बचाने का प्रयास किया तो पिता-पुत्र भी आग से झुलस गए.

इसी दौरान सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद के घर की दीवार को तोड़कर मां-बेटी को अचेता अवस्था में बाहर निकाला. इसके बाद पूरे परिवार को मेडिकल कालेज पहुंचाया. जहां पर चिकित्सकों ने मां-बेटी को मृत घोषित कर दिया. वहीं पिता पुत्र का उपचार चल रहा है. रामनिहोर ने शुक्रवार को बताया कि शार्ट सर्किट के चलते घर में आग लग गई थी. जिसमें मेरा लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. पत्नी संगीता और बेटी छवि की मौत हो गई है. जबकि वह और उनका बेटा झुलस गए हैं.