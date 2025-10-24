ETV Bharat / state

पल भर में सबकुछ खाक! टायर व्यापारी के घर में आग लगने से मां-बेटी की मौत, लपटों के बीच दीवार तोड़कर किया गया रेस्क्यू

बांदा में शार्ट-सर्किट से हुआ दर्दनाक हादसा, गंभीर रूप से झुलसे व्यापारी पिता-पुत्र का अस्पताल में चल रहा इलाज

बांदा में आग से मां-बेटी की मौत.
बांदा में आग से मां-बेटी की मौत. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 7:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बांदाः जिले में अचानक लगी आग ने एक परिवार को तबाह कर दिया. बिसंडा कस्बे के सरकारी अस्पताल के पास गुरुवार देर रात आग लगने से मां-बेटी की मौत हो गई, जबकि पिता-पुत्र गंभीर रूप से झुलस गए. घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग को बुझाया और दीवार तोड़कर मां-बेटी को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया.

पुलिस के मुताबिक, बिसंडा क्षेत्र के सरकारी अस्पताल के पास टायर व्यापारी रामनिहोर के घर में गुरुवार की रात में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप घारण कर लिया. रामनिहोर व उसका बेटा वंशू घर के बाहर थे और अंदर पत्नी संगीता व बेटी छवि थीं. दोनों को बचाने का प्रयास किया तो पिता-पुत्र भी आग से झुलस गए.

इसी दौरान सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद के घर की दीवार को तोड़कर मां-बेटी को अचेता अवस्था में बाहर निकाला. इसके बाद पूरे परिवार को मेडिकल कालेज पहुंचाया. जहां पर चिकित्सकों ने मां-बेटी को मृत घोषित कर दिया. वहीं पिता पुत्र का उपचार चल रहा है. रामनिहोर ने शुक्रवार को बताया कि शार्ट सर्किट के चलते घर में आग लग गई थी. जिसमें मेरा लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. पत्नी संगीता और बेटी छवि की मौत हो गई है. जबकि वह और उनका बेटा झुलस गए हैं.

अपर पुलिस अधीक्षक शिव राज ने शुक्रवार को बताया कि बिसंडा कस्बे में एक टायर व्यापारी के घर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई थी. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने जेसीबी से घर की दीवार को तोड़कर महिला और उसकी बेटी को अचेत अवस्था में बाहर निकाला. टायर व्यापारी और उसके बेटे भी आग से झुलस गए थे. सभी को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया. जहां पर चिकित्सकों ने मां बेटी को मृत घोषित कर दिया. टायर व्यापारी और उसके बेटे का उपचार चल रहा है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई कर रही है. जांच में पता चला है कि टायर की दुकान में टायर, बैटरी और पेट्रोल रखा हुआ था, जिसके चलते आग ने विकराल रूप ले लिया. पूरे मामले में जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

इसे भी पढ़ें- भाई दूज पर बांदा में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर; पिता-पुत्र समेत 3 लोगों की मौत, त्यौहार पर परिवार में मातम

TAGGED:

FIRE BROKE OUT IN BANDA
MOTHER AND DAUGHTER DIED BANDA
FIRE BROKE OUT TIRE TRADER HOUSE
आग से मां बेटी की मौत
MOTHER DAUGHTER DIED IN FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.