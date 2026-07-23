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बहराइच में करंट की चपेट में आने से मां-बेटी की मौत, परिवार में मचा कोहराम

बहराइच: जनपद में बुधवार को करंट लगने से मां-बेटी की दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई. एक साथ मां-बेटी की हुई मौत से गांव में अफरा-तफरी का माहौत है.

प्रभारी थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार गंगवार के अनुसार, घटना बुधवार दोपहर करीब चार बजे की है, बौंडी थाना क्षेत्र के ऊंचागांव की 38 वर्षीय गुड्डी सिंह पत्नी राम मिलन व उसकी 7 वर्षीय बेटी प्रिया सिंह, घर में चारपाई पर सो रही थी. गर्मी के कारण बगल में फर्राटा पंखा चल रहा था, जो अचानक बेटी प्रिया पर गिर गया जिससे करंट लगने से प्रिया की चीख निकल गई, चीख सुनकर मां गुड्डी उसे बचाने दौड़ीं, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आकर झुलस गई.

मां-बेटी की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने किसी तरह पंखे को दोनों से अलग किया और मां बेटी को तत्काल गंभीर हालत में स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां के डॉक्टरों ने चिकित्सीय परीक्षण के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.