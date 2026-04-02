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महिला ने बच्चों संग की आत्महत्या की कोशिश, मां-बेटी की मौत, बेटे की हालत गंभीर

अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद बिश्नोई ने बताया कि मामले की जांच जारी है. अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है.

इस किराये के मकान में रहते था परिवार
इस किराये के मकान में रहते था परिवार (Source : Local)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 2, 2026 at 12:18 PM IST

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Updated : April 2, 2026 at 12:40 PM IST

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हनुमानगढ़ : पल्लू कस्बे में एक महिला ने बच्चों के साथ सामूहिक रूप से आत्महत्या करने का प्रयास किया. इस घटना में 30 वर्षीय महिला पत्नी संदीप और उसकी 13 वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 7 वर्षीय मासूम बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. हनुमानगढ़ अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए गंगानगर रेफर कर दिया गया है. परिवार मूल रूप से गोलूवाला का रहने वाला है और पल्लू में किराए के मकान में रह रहा था.

घटना की सूचना मिलते ही पल्लू थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सीज कर दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम और मोबाइल इंवेस्टिगेशन यूनिट को भी बुलाया गया. पुलिस की ओर से गहनता से जांच की जा रही है. अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद बिश्नोई ने बताया कि मामले की जांच जारी है. अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है

पढ़ें. नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, मुकदमा दर्ज होने पर बुजुर्ग ने की आत्महत्या, परिजनों ने कही ये बात

पल्लू थानाधिकारी सुरेश मील परिवार के मुखिया बच्चों के पिता संदीप पूनिया पशुओं का व्यापार करते हैं. वे पशु खरीदने रावतसर कस्बे में गए हुए थे. संदीप के साथ काम करने वाला एक युवक बुधवार शाम करीब 4:30 बजे चाय लेने घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया. जवाब नहीं मिलने पर उसने तुरंत संदीप को फोन पर इसकी सूचना दी. संदीप ने भी घर पर फोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला. फिर उसने पड़ोसियों को घर जाकर देखने को कहा. पड़ोसी छत के रास्ते घर में दाखिल हुए तो उन्हें घटना का पता चला. इसके बाद संदीप भी घर पहुंच गया है. पुलिस उससे भी पूछताछ में जुटी है.

Last Updated : April 2, 2026 at 12:40 PM IST

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महिला ने की आत्महत्या की कोशिश
WOMAN WITH KIDS TRIED TO END LIFE

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