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महिला ने बच्चों संग की आत्महत्या की कोशिश, मां-बेटी की मौत, बेटे की हालत गंभीर

हनुमानगढ़ : पल्लू कस्बे में एक महिला ने बच्चों के साथ सामूहिक रूप से आत्महत्या करने का प्रयास किया. इस घटना में 30 वर्षीय महिला पत्नी संदीप और उसकी 13 वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 7 वर्षीय मासूम बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. हनुमानगढ़ अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए गंगानगर रेफर कर दिया गया है. परिवार मूल रूप से गोलूवाला का रहने वाला है और पल्लू में किराए के मकान में रह रहा था.

घटना की सूचना मिलते ही पल्लू थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सीज कर दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम और मोबाइल इंवेस्टिगेशन यूनिट को भी बुलाया गया. पुलिस की ओर से गहनता से जांच की जा रही है. अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद बिश्नोई ने बताया कि मामले की जांच जारी है. अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है