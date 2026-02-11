ETV Bharat / state

दुमका में आरक्षी निरीक्षक कार्यालय के पीछे मां-बेटी का शव बरामद, छानबीन में जुटी पुलिस

दुमका में आरक्षी निरीक्षक कार्यालय के पीछे एक मां-बेटी का शव बरामद किया गया है.

घटनास्थल पर मौजूद लोग व पुलिस (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 11, 2026 at 9:56 AM IST

दुमका: दुमका नगर थाना क्षेत्र स्थित वीर कुंवर सिंह चौंक के समीप सदर आरक्षी निरीक्षक कार्यालय के पिछले बरामदे पर एक अर्ध विक्षिप्त महिला और उसकी 06 वर्षीय बेटी का शव बरामद किया गया है. दोनों के चेहरे पर खून के निशान मिले हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उनकी हत्या की गई है. मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और छानबीन कर रही है.

क्या है पूरा मामला

बुधवार को मॉर्निंग वॉक कर लौट रहे लोगों ने देखा कि दुमका नगर थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक स्थित सदर इंस्पेक्टर कार्यालय के समीप पिछले बरामदे पर एक 30 वर्षीय महिला और उसकी 06 वर्षीय बच्ची का शव पड़ा है. देखते ही देखे यह खबर चारों ओर फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई. दोनों के नाक और मुंह से खून निकल रहा है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि उनकी हत्या हुई है.

भीड़ में मौजूद कई लोगों ने बताया कि यह महिला पिछले कुछ दिनों से इधर ही भटक रही थी. कभी-कभी इसके साथ एक दिव्यांग व्यक्ति भी रहता था. हालांकि महिला कौन थी, कहां से आई थी इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी. महिला और बच्ची दोनों साथ रहती थी, जिससे यह पता चलता है कि दोनों मां-बेटी है.

मौके पर पहुंची पुलिस

भीड़ में से ही किसी ने पुलिस को घटना की सूचना दी तो मौके पर नगर थाना की टीम पहुंची. उन्होंने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है. पुलिस के द्वारा आसपास के लोगों से पूछताछ में यह प्रयास किया जा रहा है कि सबसे पहले उसकी शिनाख्त की जाए.

क्या कहते हैं जिले के एसपी

इस संदर्भ में दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार से फोन पर बातचीत की गई. उन्होंने बताया कि शव मिलने की जानकारी मिली है. पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है. छानबीन के बाद ही कुछ स्पष्ट हो सकेगा.

