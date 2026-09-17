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बलिया में मां-बेटी की निर्मम हत्या, दोनों के शव अलग-अलग जगहों से बरामद

सराय भारती गांव से गुरुवार को एक मां-बेटी की हत्या का मामला सामने आया.

बलिया में मां-बेटी की निर्मम हत्या
बलिया में मां-बेटी की निर्मम हत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 3:44 PM IST

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बलिया: जनपद के रसड़ा थाना क्षेत्र के सराय भारती गांव में गुरुवार को एक मां-बेटी की शव अलग-अलग स्थानों से बरामद हुए. मां मानती का शव घर के अंदर मिला, जबकि बेटी गौरी का शव मकान के पीछे धान के खेत में पड़ा मिला. घटना की सूचना मिलते ही कई थाने के पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई.

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के अनुसार, थाना रसड़ा पुलिस को गांव के चौकीदार से घटना की सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया था कि मानती गुप्ता 65 और बेटी गौरी गुप्ता 22 की डेड बॉडी पड़ी हुई है, सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरु कर दी.

जांच में सामने आया कि रामचीज गुप्ता 70, पत्नी मानती और बेटी गौरी एक ही घर में रहते थे, घटना के वक्त रामचीज गुप्ता बाहर गए थे, घर में मृतक मानती और बेटी अकेली थी, इस दौरान किसी ने दोनों पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया. दोनों के सिर पर किसी भारी वस्तु से चोट के निशान मिले हैं. तथा घर से साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है.

हालांकि, बेटी गौरी का शव घर के पीछे धान की खेत मे पड़ी मिली थी, जो देखने प्रतीत हो रहा है कि घटना को घर में अंजाम देकर डेड बॉडी को खेत में डाली गई है, सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले स्थिति स्पष्ट होगी, हालांकि, परिजनों से पूछताछ जारी है.

घटना की जानकारी मिलते ही आजमगढ़ DIG सुनील कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर, जल्द ही पूरे घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया है, साथ ही कहा कि सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है.

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