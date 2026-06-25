"बिना ऑपरेशन डिलीवरी का दिया था भरोसा", प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत, परिजनों ने किया हंगामा
आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 2:49 PM IST
मऊ : घोसी कोतवाली क्षेत्र के नदवा सराय बाजार के पास स्थित एक निजी अस्पताल में कथित लापरवाही के कारण प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत का मामला सामने आया है. घटना के बाद परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. आरोप है कि बिना किसी वैध अनुमति और आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं के यह अस्पताल अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसमें महिला को भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान पहले नवजात शिशु की मौत हुई और कुछ ही समय बाद महिला ने भी दम तोड़ दिया.
परिजनों का कहना है कि कथित झोलाछाप डॉक्टर ने महिला के परिवार को भरोसा दिलाया था कि वह बिना ऑपरेशन के सामान्य प्रसव करा देगा. प्रसव के दौरान बच्चे का जन्म तो हुआ, लेकिन नवजात मृत अवस्था में था. उसके बाद महिला की भी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई. हालत गंभीर होने पर अस्पताल प्रबंधन ने उसे आनन-फानन में हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही महिला की भी मौत हो गई.
घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल संचालक और कथित डॉक्टर परिजनों के निशाने पर आ गए. आरोप है कि मामले की भनक लगते ही डॉक्टर अपने क्लीनिक का बैनर-पोस्टर हटाकर अस्पताल बंद कर फरार हो गया. इससे नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने महिला व नवजात के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया. सड़क जाम होने से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया और मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली.
सूचना मिलने पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास शुरू किया. ग्रामीणों की मांग है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर मामले की जांच करें और क्षेत्र में संचालित फर्जी अस्पतालों व झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. फिलहाल प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा है.
अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि महिला ने डॉक्टर शाहिद और यूनुस ने इलाज कराया था. इलाज के दौरान जब उसकी हालत बिगड़ गई तो बेहतर इलाज के लिए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन महिला की मौत हो गई. इस मामले में जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि जिन डॉक्टरों ने इलाज किया था, उनकी भी जांच की जा रही है कि वह रजिस्टर्ड थे या झोलाछाप थे.
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