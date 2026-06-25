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"बिना ऑपरेशन डिलीवरी का दिया था भरोसा", प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत, परिजनों ने किया हंगामा

"बिना ऑपरेशन डिलीवरी का दिया था भरोसा", प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत, परिजनों ने किया हंगामा ( Photo Credit; ETV Bharat )

मऊ : घोसी कोतवाली क्षेत्र के नदवा सराय बाजार के पास स्थित एक निजी अस्पताल में कथित लापरवाही के कारण प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत का मामला सामने आया है. घटना के बाद परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. आरोप है कि बिना किसी वैध अनुमति और आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं के यह अस्पताल अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसमें महिला को भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान पहले नवजात शिशु की मौत हुई और कुछ ही समय बाद महिला ने भी दम तोड़ दिया. "बिना ऑपरेशन डिलीवरी का दिया था भरोसा", प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत, परिजनों ने किया हंगामा (Video Credit; ETV Bharat) परिजनों का कहना है कि कथित झोलाछाप डॉक्टर ने महिला के परिवार को भरोसा दिलाया था कि वह बिना ऑपरेशन के सामान्य प्रसव करा देगा. प्रसव के दौरान बच्चे का जन्म तो हुआ, लेकिन नवजात मृत अवस्था में था. उसके बाद महिला की भी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई. हालत गंभीर होने पर अस्पताल प्रबंधन ने उसे आनन-फानन में हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही महिला की भी मौत हो गई.