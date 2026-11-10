गाजियाबाद: मासूम की मौत के पर मां ने पिता पर लगाया हत्या का आरोप, मामले में जांच शुरू
गाजियाबाद में पिता पर ही 9 महीने के मासूम की गला घोटकर मारने का आरोप लगा है. महिला ने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया.
Published : November 10, 2026 at 7:39 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में नौ महीने के मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मामला गाजियाबाद की वेव सिटी थाना क्षेत्र स्थित बयाना गांव का है. मासूम की मां ने पति पर गला घोंट कर मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया है. मासूम की मां का कहना है कि बच्चों के गले पर निशान थे, इसके बावजूद पति ने मौत को सामान्य बता कर शव को दफन करवा दिया.
मिली जानकारी के मुताबिक, वेव सिटी थाना क्षेत्र स्थित बयाना गांव में सोमवार सुबह महिला घर लौटी तो उसने अपने पति से बेटे के बारे में पूछा. पति ने बताया कि बेटा अभी सो कर नहीं उठा है. जब वह कमरे में गई और बेटे को उठाने की कोशिश की तो कोई हरकत ना देखकर उसने शोर मचाया. साथ ही पाया कि उसके बेटे के गले पर निशान हैं. पति ने बच्चे की मौत को प्राकृतिक बताया और कुछ देर बाद गांव में ही मासूम को दफना दिया गया.
पति के खिलाफ शिकायत दर्ज
महिला ने पूरी घटना की जानकारी फोन करके अपने माता-पिता को दी. मामला संदिग्ध लगने पर महिला के मायके वाले ससुराल पहुंचे और उसे लेकर थाने गए और पति के खिलाफ शिकायत दी. मासूम के गले पर मौजूद निशानों के फोटो और वीडियो भी पुलिस को उपलब्ध कराए गए. दफनाने के एक दिन बाद मंगलवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल मासूम की मौत को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह पता चल सकेगा की मासूम की मौत प्राकृतिक थी या नहीं.
ग्राम बयाना में ही शव को दफनाया गया
सहायक पुलिस आयुक्त वेवसिटी प्रियाश्री पाल के मुताबिक, '9 नवंबर को थाना वेवसिटी पर लगभग 3:20 के आसपास पीआरवी द्वारा सूचना दी गई कि महिला ने बताया कि 9 माह के बच्चे की पति ने सुबह हत्या कर दी है और ग्राम बयाना में ही उसे दफना दिया गया है. सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस टीम वहां पहुंची और पूछताछ शुरू की गई. शव का उत्कलन कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. वादी से तहरीर प्राप्त कर ली गई है. अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है.
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