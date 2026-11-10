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गाजियाबाद: मासूम की मौत के पर मां ने पिता पर लगाया हत्या का आरोप, मामले में जांच शुरू

गाजियाबाद 9 महीने के बच्चे की मौत, जांच शुरू ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में नौ महीने के मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मामला गाजियाबाद की वेव सिटी थाना क्षेत्र स्थित बयाना गांव का है. मासूम की मां ने पति पर गला घोंट कर मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया है. मासूम की मां का कहना है कि बच्चों के गले पर निशान थे, इसके बावजूद पति ने मौत को सामान्य बता कर शव को दफन करवा दिया.

मिली जानकारी के मुताबिक, वेव सिटी थाना क्षेत्र स्थित बयाना गांव में सोमवार सुबह महिला घर लौटी तो उसने अपने पति से बेटे के बारे में पूछा. पति ने बताया कि बेटा अभी सो कर नहीं उठा है. जब वह कमरे में गई और बेटे को उठाने की कोशिश की तो कोई हरकत ना देखकर उसने शोर मचाया. साथ ही पाया कि उसके बेटे के गले पर निशान हैं. पति ने बच्चे की मौत को प्राकृतिक बताया और कुछ देर बाद गांव में ही मासूम को दफना दिया गया.