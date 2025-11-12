ETV Bharat / state

मां पर छह माह की बेटी को बेचने की कोशिश का आरोप, जानें क्या है पूरा मामला

कोटा: संभाग के सबसे बड़े मातृ एवं शिशु चिकित्सालय जेके लोन अस्पताल परिसर में गरीबी से परेशान महिला पर अपनी दुधमुंही बेटी को बेचने की कोशिश का आरोप लगा है. जिला बाल कल्याण समिति के सामने यह मामला आया है. इसके बाद समिति अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बच्ची और उसकी मां को शेल्टर भिजवा दिया.

जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि चाइल्डलाइन टीम और एनजीओ चलाने वाली महिला के जरिए इस संबंध में सूचना मिली थी. पता चला कि चित्तौड़गढ़ के निंबाहेड़ा निवासी महिला छह माह की बेटी की परवरिश करने में सक्षम नहीं है. मां अपनी बेटी को बेचने की कोशिश कर रही थी. ऐसे में दोनों का जेके लोन अस्पताल परिसर से रेस्क्यू किया और मेरे समक्ष पेश किया. मां और बच्ची दोनों की स्थिति चिंताजनक है. इसके चलते बालिका गृह भेज दिया गया. दोनों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं. बच्ची को इलाज की जरूरत होगी तो उपलब्ध कराएंगे. महिला के संबंध में कार्रवाई भी की. महिला, एनजीओ व चाइल्डलाइन टीम सदस्य के बयान लिए हैं.