मां पर छह माह की बेटी को बेचने की कोशिश का आरोप, जानें क्या है पूरा मामला
एक महिला पर दुधमुंही बेटी को बेचने की कोशिश का आरोप लगा है. जिला बाल कल्याण समिति के सामने मामला आया.
Published : November 12, 2025 at 7:45 AM IST
कोटा: संभाग के सबसे बड़े मातृ एवं शिशु चिकित्सालय जेके लोन अस्पताल परिसर में गरीबी से परेशान महिला पर अपनी दुधमुंही बेटी को बेचने की कोशिश का आरोप लगा है. जिला बाल कल्याण समिति के सामने यह मामला आया है. इसके बाद समिति अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बच्ची और उसकी मां को शेल्टर भिजवा दिया.
जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि चाइल्डलाइन टीम और एनजीओ चलाने वाली महिला के जरिए इस संबंध में सूचना मिली थी. पता चला कि चित्तौड़गढ़ के निंबाहेड़ा निवासी महिला छह माह की बेटी की परवरिश करने में सक्षम नहीं है. मां अपनी बेटी को बेचने की कोशिश कर रही थी. ऐसे में दोनों का जेके लोन अस्पताल परिसर से रेस्क्यू किया और मेरे समक्ष पेश किया. मां और बच्ची दोनों की स्थिति चिंताजनक है. इसके चलते बालिका गृह भेज दिया गया. दोनों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं. बच्ची को इलाज की जरूरत होगी तो उपलब्ध कराएंगे. महिला के संबंध में कार्रवाई भी की. महिला, एनजीओ व चाइल्डलाइन टीम सदस्य के बयान लिए हैं.
बेचने की बातचीत से शक: समिति अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि जेके लोन अस्पताल में महिला कुछ लोगों से बच्ची को बेचने की बात कर रही थी. इससे उस पर शक हुआ. उन्होंने एनजीओ से जुड़ी पदाधिकारी व अन्य को जानकारी दी. महिला के परिजनों के संबंध में पड़ताल की जा रही है. पता चलने पर उनसे समझाइश करेंगे. परिजनों के सहमति के बाद बालिका और मां को उनके सुपुर्द किया जाएगा. दूसरी तरफ महिला व बालिका को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का बाल कल्याण समिति प्रयास करेगी.