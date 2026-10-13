हिमाचल में मां ने 8 साल की बेटी को उतारा मौत के घाट, पिता की शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार
बच्ची की हत्या मामले में आरोपी मां के खिलाफ पुलिस थाना बद्दी में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस जांच जारी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 6:43 PM IST
बद्दी: हिमाचल प्रदेश से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिसे जानने के बाद हर कोई स्तब्ध है. सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के धखनुमाजरा गांव में एक मां पर अपनी 8 साल की बेटी की हत्या करने का आरोप है. मामले में पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही मामले की गहनता से जांच कर रही है.
सोलन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के धखनुमाजरा गांव में एक महिला ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया. जब बच्ची का पिता घर पहुंचा तो उसे बेटी की मौत का पता चला. इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची. डीएसपी बद्दी और फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए. पुलिस अब घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.
पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी महिला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की रहने वाली है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बच्ची की मौत के मामले में उसकी मां पर हत्या का आरोप है. हालांकि, घटना के पीछे की असल वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
महिला को मनोचिकित्सकीय जांच के लिए भेजा
आरोपी महिला की चिकित्सकीय जांच के दौरान डॉक्टरों ने उसे आगे मनोचिकित्सकीय जांच के लिए भेजा है. हालांकि, जांच की रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है. इसलिए महिला की मानसिक स्थिति को लेकर फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा. बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स बिलासपुर भेजा गया है, लेकिन फिलहाल यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बच्ची की मौत के कारणों का पता लगाने में मदद मिलेगी.
एसपी बद्दी विनोद धीमान ने बताया, "मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है. डीएसपी बद्दी और एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं. आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस थाना बद्दी में हत्या का मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल पुलिस जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है".
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