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हिमाचल में मां ने 8 साल की बेटी को उतारा मौत के घाट, पिता की शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार

बद्दी में मां ने की बेटी की हत्या ( ETV Bharat )

बद्दी: हिमाचल प्रदेश से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिसे जानने के बाद हर कोई स्तब्ध है. सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के धखनुमाजरा गांव में एक मां पर अपनी 8 साल की बेटी की हत्या करने का आरोप है. मामले में पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही मामले की गहनता से जांच कर रही है.

सोलन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के धखनुमाजरा गांव में एक महिला ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया. जब बच्ची का पिता घर पहुंचा तो उसे बेटी की मौत का पता चला. इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची. डीएसपी बद्दी और फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए. पुलिस अब घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.