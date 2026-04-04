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बच्चे को जन्म देकर मां हुई फरार, सूने मकान में रोता मिला नवजात, अस्पताल में चल रहा अब इलाज

एमसीबी: कहते हैं बच्चे भगवान का रुप होते हैं. लेकिन कई बार इंसान इन भगवान के अलग-अलग रुपों का अनादर, कभी सामाजिक प्रतिष्ठा खोने के डर से तो कभी अपनी जिम्मेदारी छिपाने के लिहाज से करता है. भरतपुर जनपद पंचायत में एक ऐसी ही घटना सामने आई है. यहां एक सूने मकान से बच्चे की रोने की आवाज आई. जिसके बाद स्थानीय ग्रामीण वहां पहुंचे. ग्रामीणों ने देखा कि जमीन पर एक नवजात बच्चा पड़ा है. बच्चे को देखकर ऐसा लगा जैसे अभी-अभी बच्चे का जन्म हुआ है.

बच्चे को जन्म देकर मां हुई फरार

घटना की सूचना तत्काल ग्रामीणों ने स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दी. जिसके बाद मौके पर मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहुंची. तत्काल लोगों की मदद से बच्चे को वहां उठाया गया और उसे कपड़े में लपेटकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर पहुंचाया गया. सर्दी की वजह से बच्चा काफी बीमार लग रहा था. डॉक्टरों ने तत्काल बच्चे का इलाज शुरू किया और जरुरी दवाएं भी दी.