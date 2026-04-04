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बच्चे को जन्म देकर मां हुई फरार, सूने मकान में रोता मिला नवजात, अस्पताल में चल रहा अब इलाज

बच्चे का वजन काफी कम है. बच्चे को बेहतर इलाज के लिए सिविल अस्पताल मनेंद्रगढ़ में भर्ती किया गया है.

Mother abandons child after birth
बच्चे को जन्म देकर मां हुई फरार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 4, 2026 at 3:58 PM IST

2 Min Read
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एमसीबी: कहते हैं बच्चे भगवान का रुप होते हैं. लेकिन कई बार इंसान इन भगवान के अलग-अलग रुपों का अनादर, कभी सामाजिक प्रतिष्ठा खोने के डर से तो कभी अपनी जिम्मेदारी छिपाने के लिहाज से करता है. भरतपुर जनपद पंचायत में एक ऐसी ही घटना सामने आई है. यहां एक सूने मकान से बच्चे की रोने की आवाज आई. जिसके बाद स्थानीय ग्रामीण वहां पहुंचे. ग्रामीणों ने देखा कि जमीन पर एक नवजात बच्चा पड़ा है. बच्चे को देखकर ऐसा लगा जैसे अभी-अभी बच्चे का जन्म हुआ है.

बच्चे को जन्म देकर मां हुई फरार

घटना की सूचना तत्काल ग्रामीणों ने स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दी. जिसके बाद मौके पर मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहुंची. तत्काल लोगों की मदद से बच्चे को वहां उठाया गया और उसे कपड़े में लपेटकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर पहुंचाया गया. सर्दी की वजह से बच्चा काफी बीमार लग रहा था. डॉक्टरों ने तत्काल बच्चे का इलाज शुरू किया और जरुरी दवाएं भी दी.

सूने मकान में रोता मिला नवजात (ETV Bharat)

रात के वक्त हमें सूचना मिली कि एक सुनसान मकान में बच्चा रो रहा है. हम तत्काल मौके पर पहुंचे और बच्चे को वहां से उठाकर अस्पताल पहुंचाया. बच्चा लगातार रो रहा था: बालकुमारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के जरिए हमें सूचना मिली थी कि एक बच्चा लावारिश हालत में सुनसान मकान से मिला है. बच्चा अंडरवेट है. वजन काफी कम होन की वजह से हमने तत्काल शुरुआती इलाज देकर उसे सिविल अस्पताल मनेंद्रगढ़ रेफर कर दिया. महिला एवं बाल विकास विभाग तथा बाल संरक्षण इकाई को भी इस संबंध में सूचित कर दिया गया है. डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर है और उसकी लगातार निगरानी की जा रही है: डॉक्टर राजीव रमन, खंड चिकित्सा अधिकारी, जनकपुर

ग्रामीणों की सजगता आई काम

स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर समय पर लोगों को बच्चे के बारे में पता नहीं चलता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी. जिस मकान में बच्चा मिला वो मकान सूना है. उस मकान में कोई नहीं रहता. रात का वक्त होने के चलते जंगली जानवर और कुत्ते भी वहां बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते थे. गनीमत रही कि बच्चा सकुशल ग्रामीणों को मिला और उसे समय पर अस्पताल पहुंचाया गया.

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