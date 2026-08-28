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बिना बारिश के भी 24 दिनों से लहलहा रही मोठ की फसल, वर्षा होने पर स्वतः बढ़ती है पकने की अवधि

मोठ की फसल ( ETV Bharat GFX )

जोधपुर : केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) की ओर से हाल ही में विकसित कर जारी की गई मोठ की किस्में अपनी विशेषता पर खरी उतर रही हैं. काजरी की ओर से विकसित किस्मों के बीज की खेती इन दिनों काजरी में हो रही है. कम पानी में तैयार होने का दावा वाली यह किस्में खेत में खरी उतरी हैं. जोधपुर में पिछले 24 दिनों से बारिश नहीं हुई है. इसके बावजूद यहां मोठ की फसल लहलहा रही है. खास बात यह भी है कि अगर अगले दिनों में फसल के पकने से पहले भी बारिश होती है तो यह खराब नहीं होगी. वहीं, पकने के समय में वृद्धि हो जाएगी. यह काजरी की ओर से विकसित की गई मोठ किस्म 4, 5, 6 और 7 की विशेषता है. मोठ एक अत्यधिक जलवायु-प्रतिरोधी दलहन है. इसकी खेती मुख्य रूप से गर्म शुष्क क्षेत्रों के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है. जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, काजरी के वैज्ञानिक इस पर लगातार काम कर रहे हैं. प्रधान वैज्ञानिक डॉ. हंसराज महला ने बताया कि नई विकसित किस्मों में लंबे समय तक सूखे और कभी-कभी अधिक वर्षा दोनों स्थितियों में वांछनीय अनुकूलन क्षमता और विकासात्मक लचीलापन है. किस्मों की संख्या 11 तक पहुंच गई है. काजरी के निदेशक डॉ. एच. एस. जाट ने बताया कि इस वर्ष मई में ही वैज्ञानिकों इस सफलता के लिए काजरी को बेस्ट वॉलंटरी सेंटर का अवॉर्ड मिला है. काजरी की ओर से विकसित की गई मोठ की किस्में (ETV Bharat Jodhpur) पढ़ें. मिट्टी जांच में क्रांति लाएगा काजरी का प्रोजेक्ट, मिनटों में पता लगेगी खेत की 'सेहत'