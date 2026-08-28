बिना बारिश के भी 24 दिनों से लहलहा रही मोठ की फसल, वर्षा होने पर स्वतः बढ़ती है पकने की अवधि
काजरी की ओर से विकसित की गई मोठ की किस्में कारगर साबित हो रही हैं. पढ़िए मनोज वर्मा की रिपोर्ट...
Published : August 28, 2026 at 2:42 PM IST
जोधपुर : केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) की ओर से हाल ही में विकसित कर जारी की गई मोठ की किस्में अपनी विशेषता पर खरी उतर रही हैं. काजरी की ओर से विकसित किस्मों के बीज की खेती इन दिनों काजरी में हो रही है. कम पानी में तैयार होने का दावा वाली यह किस्में खेत में खरी उतरी हैं. जोधपुर में पिछले 24 दिनों से बारिश नहीं हुई है. इसके बावजूद यहां मोठ की फसल लहलहा रही है. खास बात यह भी है कि अगर अगले दिनों में फसल के पकने से पहले भी बारिश होती है तो यह खराब नहीं होगी. वहीं, पकने के समय में वृद्धि हो जाएगी. यह काजरी की ओर से विकसित की गई मोठ किस्म 4, 5, 6 और 7 की विशेषता है.
मोठ एक अत्यधिक जलवायु-प्रतिरोधी दलहन है. इसकी खेती मुख्य रूप से गर्म शुष्क क्षेत्रों के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है. जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, काजरी के वैज्ञानिक इस पर लगातार काम कर रहे हैं. प्रधान वैज्ञानिक डॉ. हंसराज महला ने बताया कि नई विकसित किस्मों में लंबे समय तक सूखे और कभी-कभी अधिक वर्षा दोनों स्थितियों में वांछनीय अनुकूलन क्षमता और विकासात्मक लचीलापन है. किस्मों की संख्या 11 तक पहुंच गई है. काजरी के निदेशक डॉ. एच. एस. जाट ने बताया कि इस वर्ष मई में ही वैज्ञानिकों इस सफलता के लिए काजरी को बेस्ट वॉलंटरी सेंटर का अवॉर्ड मिला है.
पढ़ें. मिट्टी जांच में क्रांति लाएगा काजरी का प्रोजेक्ट, मिनटों में पता लगेगी खेत की 'सेहत'
चार साल में रिकॉर्ड नई किस्में तैयार की : डॉ. महला ने बताया कि एक दशक से काजरी के वैज्ञानिकों ने निरंतर मोठ पर काम किया है. 2023-2026 की छोटी अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर मोठ की छह किस्में विकसित और जारी की गई, जिनमें काजरी मोठ-4 और काजरी मोठ-5 2023 में, काजरी मोठ-6 और काजरी मोठ-7 2024 में, काजरी मोठ-8 और काजरी मोठ-9 2025 में शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, काजरी मोठ-10 और काजरी मोठ-11 को कार्यशाला में जारी करने और अधिसूचना के लिए चुना गया है, जो जल्द किसानों के उपलब्ध होगी.
स्वतः पकने की अवधि बढ़ती है और उत्पादन भी : मोठ बीन पर ही काम कर रहे वैज्ञानिक डॉ. खुशवंत चौधरी ने बताया कि मोठ 4, 5, 6, 7 वैरायटी है. इनका एक खास लक्षण है- डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी. सरल भाषा में इस तरह से समझा जा सकता है कि अभी 24 दिन से बारिश नहीं हुई है तो भी यह 65 दिन में पक जाएगी. अगर पकने वाले टाइम 60 दिन पर बारिश हो गई तो यह अपनी अवधि को स्वतः ही बढ़ा लेगी. साथ ही अपनी उपज को भी 20% और बढ़ा लेगी.
पढ़ें. कभी किसी काम का नहीं था 'कांटों वाला पौधा'! आज बना कमाई का जरिया, Products की भी डिमांड
काजरी मोठ 7 ज्यादा बारिश में उपयोगी : डॉ. चौधरी ने बताया कि काजरी मोठ 7 इस तरह से अलग है कि उसका एक पेडंकल लंबा होता है. जैसे ही बारिश आएगी, वह पुरानी किस्म की तरह फैल जाएगी. ये कटाई के लिए उपयुक्त है, क्योंकि पेडंकल से बहुत आसानी से कट जाता है. यह इन वैरायटी में खासियत है. इसका ज्यादातर उपयोग उन क्षेत्रों में किया जा सकता है, जहां बारिश अच्छी होती है. यह सलाह हम किसानों को देते भी है.
ये है खासियत :
- सूखा सहन करने की क्षमता: यह फसल बुआई के मात्र 24 दिनों बाद हुई एक बारिश (86 मिमी) के सहारे बिना किसी अतिरिक्त पानी के 24 दिनों तक लगातार हरी-भरी खड़ी रहने में सक्षम है.
- कम समय में पकने की अवधि: प्रतिकूल और कम बारिश की परिस्थितियों में भी यह फसल 60 से 62 दिनों के भीतर पककर तैयार हो जाती है.
- बेहतर उपज: इन किस्मों से किसानों को 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की बढ़िया पैदावार मिलती है.
- पोषक तत्वों का उपयोग: यह वैरायटी जमीन में मौजूद नमी और पोषक तत्वों का अधिकतम और सबसे कुशल उपयोग करने की क्षमता रखती है.
- कम समय में फ्लावरिंग: बुआई के महज 30 से 32 दिनों के अंदर ही पौधे में फूल आना शुरू हो जाता है.
- क्षेत्र विशेष के अनुसार किस्में: काजरी मोठ 7 को मध्यम उपजाऊ भूमि और थोड़ा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों (जैसे नागौर, कुचामन-डीडवाना और जोधपुर के कुछ हिस्सों) के लिए उपयुक्त बताया गया है.
- आगामी नई किस्में: काजरी मोठ 8 और 9 को CVRC की ओर से अनुशंसित कर दिया गया है (गजट नोटिफिकेशन बाकी है), जबकि मोठ 10 और 11 भी पाइपलाइन में स्वीकृत हो चुकी हैं.
- प्रजनक बीज उत्पादन: भारत सरकार के लक्ष्य के तहत पिछली बार 56 क्विंटल और इस बार करीब 30 क्विंटल प्रजनक बीज तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है.
- बीज वितरण व्यवस्था: इन उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को राजस्थान राज्य बीज निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जा रहा है.