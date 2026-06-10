ETV Bharat / state

स्टाइल और स्टंट से जान खतरे में डाल रहे युवा, बिना हेलमेट तेज रफ्तार से सड़कें हो रही लाल!

हाई स्पीड बाइक्स, रफ्तार और स्टंट आज युवा का शगल बन गया है. उनका ये जुनून उनके साथ-साथ दूसरों के लिए आफत ला रहा है.

Most young people riding speeding bikes without helmets falling victim to road accidents In Ranchi
ग्राफिक्स इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 10, 2026 at 9:40 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः गॉन इन सिक्सटी सेकेंड, स्पीड और हाई थ्रोटल का क्रेज आज युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है. इनकी ये मनमानी कइयों के साथ उनकी जान को भी खतरे में डाल रहा है. क्योंकि रोड सेफ्टी एक्टिविस्ट्स और सड़क सुरक्षा कार्यालय के आंकड़े इसी तरफ इशारा करते हैं कि ज्यादातर रोड एक्सीडेंट्स में मरने वालों में ज्यादातर लोग 18 से 30 साल के बीच के हैं.

पिछले डेढ़ साल के आंकड़े यह बता रहे हैं कि सड़क हादसों में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनमें सबसे ज्यादा युवा थे. सड़क हादसों में मौत की सबसे बड़ी वजह तेज रफ्तार और बिना हेलमेट की सवारी निकल कर सामने आयी है. रांची पुलिस सड़क सुरक्षा को लेकर अथक मेहनत कर रही है. ट्रैफिक एसपी खुद घंटे सड़कों पर उतरकर युवाओं को समझा रहे हैं उनके चालान भी काट रहे हैं लेकिन नतीजा अब तक तो शून्य ही है.

बिना हेलमट रफ्तार और स्टंट के चक्कर में जान गंवा रहे रांची के युवा! (Etv Bharat)

सड़क हादसे में मरने वाले 18 से 30 वर्ष वाले ज्यादा

राजधानी रांची में हर महीने औसतन 40 से 45 लोग अपनी जान सड़क हादसों में गवां देते हैं, मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की हैं. आंकड़े बताते हैं कि हेलमेट पहन कर वाहन नहीं चलाने वाले युवा ज्यादातर मौत के आगोश में समा रहे हैं. पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम जागरुकता अभियान के बावजूद ऐसे हादसों में कमी नहीं आ रही है.

तेज रफ्तार में वाहन चलाने वाले युवा हेलमेट से गुरेज करते हैं नतीजा जब भी वह हादसे के शिकार होते हैं उनके सिर में गंभीर चोट लगती है और अंजाम मौत होता है. सड़क सुरक्षा कार्यालय के आंकड़े बताते हैं कि साल 2025 में केवल राजधानी रांची में 527 लोग सड़क हादसों की वजह से बेमौत मारे गए. मृतकों में सबसे ज्यादा युवा थे, जिनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच थी.

रोड सेफ्टी एक्टिविस्ट्स और सड़क सुरक्षा कार्यालय के आंकड़े बताते हैं कि साल 2025 के जनवरी महीने से लेकर दिसंबर महीने तक राजधानी रांची में 1096 सड़क हादसे सामने आए जिनमें 527 की मौत हो गई जबकि 413 लोग सड़क हादसों में घायल हुए. जो घायल हुए उनमें से कई जीवन भर के लिए अपाहिज भी हो गए. आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा हादसे रांची के रूरल एरिया में स्थित रिंग रोड पर सामने आए. साल 2026 में भी मई महीने तक लगभग 150 की संख्या में सड़क हादसों में मौते हुई है. इनमें भी युवा ज्यादा हैं.

most-young-people-riding-speeding-bikes-without-helmets-falling-victim-to-road-accidents-in-ranchi
युवा खून से लाल राजधानी की सड़कें (ETV Bharat)

हेलमेट के साथ साथ कई अन्य वजहें भी शामिल

आकड़ों के अनुसार सड़क हादसों में मरने वाले सबसे ज्यादा युवा हैं, इनकी उम्र 18 से 30 के बीच है. बिना हेलमेट सवारी, तेज रफ्तार, शराब और ईयर बर्ड-हेडफोन का इस्तेमाल हादसों की प्रमुख वजहों के रुप में सामने आई है. साल 2025 के आंकड़ों की बात करें तो राजधानी रांची में 1096 सड़क हादसे सामने आए. जिसमें 527 लोगों की मौत हुई. इनमें 18 से लेकर 30 साल के आयु वालों की संख्या 149 थी, जिनमें मृतकों में लड़के 116 थे और लड़की की संख्या 33 थी.

हेलमेट नहीं पहनना चाहते युवा, मौत की वजह बन रही

रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह के अनुसार युवा पीढ़ी किसी भी कीमत पर हेलमेट नहीं पहनना चाहता है. हम स्कूल-कॉलेज से लेकर तमाम जगहों पर जागरुकता अभियान भी चला रहे हैं, हेलमेट भी बांट रहे हैं. यहां तक की हेलमेट पहनवाने के लिए जगह-जगह ट्रैफिक पुलिस के साथ चेकिंग अभियान भी चलाते हैं, बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले लोगों के चालान भी काटते हैं. लेकिन कई युवा है जो हेलमेट नही पहनना चाहते और हादसों का शिकार हो जाते हैं. ऐसे में लोगों को यह समझना होगा कि पुलिस प्रशासन को धोखा नहीं दे रहे हैं बल्कि खुद के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.

most-young-people-riding-speeding-bikes-without-helmets-falling-victim-to-road-accidents-in-ranchi
स्टाइल, स्टंट और सड़क (ETV Bharat)

अभिभावक के बिना सहयोग से नहीं रुकेंगे हादसे!

रांची ट्रैफिक एसपी के अनुसार हादसों को देखकर किसी का भी रूह कांप जाए. हेलमेट नहीं पहनने की वजह से लगातार युवा मौत के गाल में समा रहे हैं और घायल भी हो रहे हैं. ऐसे हादसों को रोकने के लिए हम तमाम प्रयास कर रहे हैं. ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सुबह से लेकर शाम तक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरुकता पैदा हो.

रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि राजधानी रांची में ऑनलाइन चालान कटता है. सड़क पर ट्रैफिक पुलिस को उतारने की जरूरत भी नहीं है. लेकिन लगातार हो रहे हादसों की वजह से ट्रैफिक पुलिस को सड़क पर उतरकर युवाओं को समझाना भी पड़ रहा है और उनका चालान भी काटना पड़ रहा है. ऐसे मामलों में परिवार के लोगो को भी आगे आना होगा. जब तक गार्जियन का सहयोग नहीं मिलेगा ऐसे हादसों पर ब्रेक लगाना काफी मुश्किल भरा काम है. घर से निकलने के दौरान ही बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सड़क पर चलना है.

एनएच और रिंग रोड सबसे ज्यादा हादसे

पूर्व के वर्षों में रांची के शहरी इलाकों में भी सड़क हादसे ज्यादा हुआ करते थे लेकिन उनमें काफी कमी आई है. लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि अब सड़क हादसे बेहतर सड़कों पर हो रहे हैं. अधिकारियों के अनुसार सबसे अधिक सड़क हादसे बेहतरीन सड़कों पर हुए हैं. जिनमें रांची के रिंग रोड, रांची टाटा रोड शामिल हैं.

हाल के दिनों में इन सड़कों को बेहतर किया गया है. जिसके बाद यहां चलने वाले वाहनों की रफ्तार काफी तेज हो गई है. खासकर युवा हाई स्पीड बाइक चलाते हैं. ऐसी बाइक 200 सीसी इंजन से शुरू होती है. हाई स्पीड इंजन वाली बाइक को चलाना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल इसे आपात स्थिति में संभालना होता है. बाइक में लगे ट्विन डिस्क ब्रेक के कारण अक्सर युवा दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं. आज के युवा भी किसी भी कीमत पर हेलमेट नहीं पहना चाहते हैं. जितने भी सड़क हादसों में युवाओं की जान गई है, उनमें से अधिकांश ने हेलमेट नहीं पहना था.

इसे भी पढ़ें- झारखंड में सड़क हादसों को रोकने के लिए एक्शन प्लान, लाइट से लेकर हेलमेट तक की होगी जांच

इसे भी पढ़ें- जान जाने से नहीं चालान कटने से डरते हैं लोग, सिर में नहीं गोद और बाजू में लेकर चलते हैं हेलमेट

इसे भी पढ़ें- पलामू पुलिस का संवाद कार्यक्रमः डायल 112 के इस्तेमाल पर जोर, हेलमेट लगाने की अपील

TAGGED:

VICTIM TO ROAD ACCIDENTS
रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह
ROAD SAFETY OFFICE DATA
SPEEDING BIKES WITHOUT HELMETS
ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.