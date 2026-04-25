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4 राज्यों का 'मोस्ट वांटेड' शातिर चोर गिरफ्तार, दर्ज हैं 60 से ज्यादा मुकदमे, गहने व नकदी बरामद

'ऑपरेशन शिकंजा' के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया है.

दबोचे गए शातिर चोर
दबोचे गए शातिर चोर (फोटो ईटीवी भारत डूंगरपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 25, 2026 at 2:11 PM IST

3 Min Read
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डूंगरपुर : कोतवाली थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के ऐसे शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ 4 राज्यों में 60 से अधिक चोरी मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस कार्रवाई में उसके साथी को भी पकड़ा गया है, जिसके खिलाफ उदयपुर जिले के विभिन्न थानों में 12 केस दर्ज हैं. गिरफ्तार तीनों चोर ने शहर के हाउसिंग बोर्ड में 4 महीने पहले चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने डूंगरपुर शहर में चोरी की दो वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है. इधर गिरोह के मुख्य सरगना महाराष्ट्र का हिस्ट्रीशीटर है जिसके खिलाफ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के विभिन्न थानों में 60 मामले दर्ज है.

डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाने के एसआई भरत कुमार ने बताया कि 24 दिसंबर 2025 को हाउसिंग बोर्ड निवासी तुलसी गौड़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके सूने मकान से अज्ञात चोरों ने 50,000 नकद, 2 तोला सोने की चेन और करीब 25 तोला चांदी के जेवरात चोरी कर लिए हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. एसपी के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने परंपरागत पुलिसिंग व मुखबिर की सूचनाओ के आधार पर सफलता हासिल करते हुए गुजरात के सूरत से जिम्मी उर्फ़ दीपक को गिरफ्तार किया. वहीं उसके साथी उदयपुर निवासी रिजवान को उदयपुर से गिरफ्तार करने के साथ चोरी का माल खरीदने वाले उदयपुर निवासी चंदू सोनी को भी गिरफ्तार किया है. इधर पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया है. पुलिस पूरे मामले को लेकर आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

महाराष्ट्र का हिस्ट्रीशीटर और उसके साथी गिरफ्तार
महाराष्ट्र का हिस्ट्रीशीटर और उसके साथी गिरफ्तार (फोटो ईटीवी भारत डूंगरपुर)

इसे भी पढ़ें: डीडवाना में सप्ताह की दूसरी बड़ी चोरी: सूने मकान से 40 लाख से अधिक का माल ले उड़े चोर

मुख्य आरोपी पर दर्ज हैं 60 से ज्यादा मामले : गिरफ्तार मुख्य आरोपी जिम्मी उर्फ दीपक एक शातिर हिस्ट्रीशीटर है. इसके खिलाफ महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के विभिन्न थानों में चोरी के 60 से अधिक प्रकरण दर्ज हैं. वहीं उसके साथ रिजवान के खिलाफ उदयपुर जिले के विभिन्न थानों में 12 मामले दर्ज है. पूछताछ में सामने आया कि यह गिरोह बेहद शातिर तरीके से वारदातों को अंजाम देता था. आरोपी दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली तक मोटरसाइकिल पर सफर करते थे. रास्ते में आने वाले शहरों और गांवों में बंद मकानों की रेकी कर उनका ताला तोड़कर अंदर घुसते थे. चोरी के माल और नकदी को ये आरोपी अपने नशे और ऐशो-आराम के शौक पूरा करने में खर्च कर देते थे.

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अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा
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