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4 राज्यों का 'मोस्ट वांटेड' शातिर चोर गिरफ्तार, दर्ज हैं 60 से ज्यादा मुकदमे, गहने व नकदी बरामद

डूंगरपुर : कोतवाली थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के ऐसे शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ 4 राज्यों में 60 से अधिक चोरी मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस कार्रवाई में उसके साथी को भी पकड़ा गया है, जिसके खिलाफ उदयपुर जिले के विभिन्न थानों में 12 केस दर्ज हैं. गिरफ्तार तीनों चोर ने शहर के हाउसिंग बोर्ड में 4 महीने पहले चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने डूंगरपुर शहर में चोरी की दो वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है. इधर गिरोह के मुख्य सरगना महाराष्ट्र का हिस्ट्रीशीटर है जिसके खिलाफ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के विभिन्न थानों में 60 मामले दर्ज है.

डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाने के एसआई भरत कुमार ने बताया कि 24 दिसंबर 2025 को हाउसिंग बोर्ड निवासी तुलसी गौड़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके सूने मकान से अज्ञात चोरों ने 50,000 नकद, 2 तोला सोने की चेन और करीब 25 तोला चांदी के जेवरात चोरी कर लिए हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. एसपी के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने परंपरागत पुलिसिंग व मुखबिर की सूचनाओ के आधार पर सफलता हासिल करते हुए गुजरात के सूरत से जिम्मी उर्फ़ दीपक को गिरफ्तार किया. वहीं उसके साथी उदयपुर निवासी रिजवान को उदयपुर से गिरफ्तार करने के साथ चोरी का माल खरीदने वाले उदयपुर निवासी चंदू सोनी को भी गिरफ्तार किया है. इधर पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया है. पुलिस पूरे मामले को लेकर आरोपियों से पूछताछ कर रही है.