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करनाल में अस्पताल के कैदी वार्ड से मोस्ट वांटेड बदमाश हुआ फरार, सुरक्षा में तैनात थे 4 जवान

अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती के लिए ले जाते पुलिस अधिकारी ( ETV Bharat )

फिल्मी अंदाज में दिया चकमा: मिली जानकारी के अनुसार, घटना 28-29 मई की मध्यरात्रि (लगभग 12 बजे) की है. आरोपी गुरजीत सिंह ने अस्पताल से निकलने के लिए फिल्मी तरीका अपनाया. उसने खुद को एक सफेद बेडशीट से पूरी तरह ढक लिया ताकि सीसीटीवी या राहगीरों को उस पर शक न हो. अस्पताल के वार्ड में उसकी निगरानी के लिए 4 पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी, लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद अपराधी रफूचक्कर होने में सफल रहा.

करनाल: जिले से सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक का मामला सामने आया है. यहां के सिविल अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा के बीच इलाज करा रहा शातिर अपराधी गुरजीत सिंह (निवासी खरड़, पंजाब) बेहद नाटकीय ढंग से फरार हो गया. हैरानी की बात यह है कि पैर में गोली लगी होने के बावजूद अपराधी ने चार पुलिसकर्मियों की आंखों में धूल झोंक दी और आधी रात को गायब हो गया.

अस्पताल में पुलिस को ठेंगा दिखा फरार हुआ मोस्ट वांटेड (ETV Bharat)

पुलिस मुठभेड़ में हुआ था घायल: बता दें कि करनाल पुलिस ने चार दिन पहले ही एक मुठभेड़ के दौरान गुरजीत को गिरफ्तार किया था. मुठभेड़ में आत्मरक्षा में चलाई गई पुलिस की गोली अपराधी की टांग में लगी थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुलिस की योजना इलाज के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार दिखाकर कोर्ट से रिमांड पर लेने की थी, लेकिन इससे पहले ही उसने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी.

बंद पड़ा कैदी वार्ड (ETV Bharat)

4 राज्यों में है आपराधिक रिकॉर्ड: गुरजीत सिंह कोई साधारण अपराधी नहीं है. वह हरियाणा सहित देश के 4 अलग-अलग राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था. उसने 23 दिन पहले तरावड़ी स्थित एक पेट्रोल पंप पर अंधाधुंध फायरिंग और लूट के प्रयास के मामले में पुलिस को उसकी तलाश थी. वह हरियाणा के करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और पलवल जिलों में पेट्रोल पंप लूट की 5 बड़ी वारदातों में मुख्य आरोपी था.

कैदी वार्ड (ETV Bharat)

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. अस्पताल के पीएमओ बलवान सिंह ने पुष्टि की है कि "शुक्रवार तड़के 4 बजे डीएसपी राजीव का फोन आया था, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है. अपराधी की गिरफ्तारी के लिए जिले की सीमाओं पर नाकेबंदी कर दी गई है और स्पेशल टीमें गठित की गई हैं. ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की लापरवाही की भी जांच की जा रही है."

जांच में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहा है सवालः अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधी के भागने के रूट का पता लगा रही है, लेकिन अस्पताल के बिस्तर से एक घायल बदमाश का फरार होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. हालांकि इस मामले पर अभी तक पुलिस का बयान सामने नहीं आया.