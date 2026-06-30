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कहां छुपा है प्रभु भगत?, सीतामढ़ी पुलिस हाजत से हुआ था फरार 25 हजार का इनामी, 3 चौकीदार निलंबित

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. जिले का मोस्ट वांटेड अपराधी प्रभु भगत परिहार थाना की हाजत का रोशनदान तोड़कर फरार हो गया. हत्या, लूट, रंगदारी समेत कई संगीन मामलों में वांछित अपराधी के फरार होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी अमित रंजन ने विशेष टीम का गठन किया है और आरोपी की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है.

हाजत का रोशनदान तोड़कर हुआ फरार: जानकारी के अनुसार, मोस्ट वांटेड अपराधी प्रभु भगत को पुलिस ने गिरफ्तार कर परिहार थाना की हाजत में रखा था. बताया जा रहा है कि उसने हाजत में बने रोशनदान को तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बनाया और पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही जिलेभर में अलर्ट जारी कर दिया गया.

एक दर्जन से अधिक संगीन मामलों का आरोपी: प्रभु भगत लंबे समय से सीतामढ़ी पुलिस की वांटेड सूची में शामिल था. उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट समेत एक दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं. पुलिस को उम्मीद थी कि उसकी गिरफ्तारी से कई लंबित मामलों का खुलासा होगा, लेकिन हिरासत से फरारी ने पुलिस के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है.

एसपी ने बनाई स्पेशल टीम: घटना के बाद सीतामढ़ी के एसपी अमित रंजन ने तत्काल विशेष पुलिस टीम का गठन किया है. जिले के सभी थाना क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा गया है. नेपाल सीमा से सटे इलाकों, प्रमुख सड़कों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है. एसपी ने प्रभु भगत की गिरफ्तारी अथवा उसके संबंध में पुख्ता सूचना देने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है. सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.