कहां छुपा है प्रभु भगत?, सीतामढ़ी पुलिस हाजत से हुआ था फरार 25 हजार का इनामी, 3 चौकीदार निलंबित
सीतामढ़ी में हत्या, लूट और रंगदारी समेत दर्जनों संगीन मामलों का आरोपी पुलिस हिरासत से फरार, तीन चौकीदार निलंबित. थानाध्यक्ष की भूमिका की जांच शुरू.
Published : June 30, 2026 at 11:31 AM IST
सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. जिले का मोस्ट वांटेड अपराधी प्रभु भगत परिहार थाना की हाजत का रोशनदान तोड़कर फरार हो गया. हत्या, लूट, रंगदारी समेत कई संगीन मामलों में वांछित अपराधी के फरार होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी अमित रंजन ने विशेष टीम का गठन किया है और आरोपी की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है.
हाजत का रोशनदान तोड़कर हुआ फरार: जानकारी के अनुसार, मोस्ट वांटेड अपराधी प्रभु भगत को पुलिस ने गिरफ्तार कर परिहार थाना की हाजत में रखा था. बताया जा रहा है कि उसने हाजत में बने रोशनदान को तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बनाया और पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही जिलेभर में अलर्ट जारी कर दिया गया.
एक दर्जन से अधिक संगीन मामलों का आरोपी: प्रभु भगत लंबे समय से सीतामढ़ी पुलिस की वांटेड सूची में शामिल था. उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट समेत एक दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं. पुलिस को उम्मीद थी कि उसकी गिरफ्तारी से कई लंबित मामलों का खुलासा होगा, लेकिन हिरासत से फरारी ने पुलिस के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है.
एसपी ने बनाई स्पेशल टीम: घटना के बाद सीतामढ़ी के एसपी अमित रंजन ने तत्काल विशेष पुलिस टीम का गठन किया है. जिले के सभी थाना क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा गया है. नेपाल सीमा से सटे इलाकों, प्रमुख सड़कों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है. एसपी ने प्रभु भगत की गिरफ्तारी अथवा उसके संबंध में पुख्ता सूचना देने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है. सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.
सीतामढ़ी पुलिस द्वारा फरार अपराधकर्मी प्रभु भगत (पे०- महेन्द्र भगत, थाना- परसौनी, जिला- सीतामढ़ी) की गिरफ्तारी हेतु ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपए) का पुरस्कार घोषित किया गया है, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। pic.twitter.com/qQU1AzSJ9I— SITAMARHI POLICE (@SitamarhiPolice) June 29, 2026
तीन चौकीदार निलंबित, जांच के घेरे में थानाध्यक्ष: इस गंभीर चूक के बाद पुलिस विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए परिहार थाना में तैनात तीन चौकीदारों को निलंबित कर दिया है. वहीं, थानाध्यक्ष की भूमिका की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. जांच में यह पता लगाया जाएगा कि सुरक्षा व्यवस्था में आखिर चूक कहां हुई और इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है. यदि किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस के सामने बड़ी चुनौती: मोस्ट वांटेड अपराधी के थाना हाजत से फरार होने की घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं. सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि आरोपी नेपाल की ओर फरार न हो सके.
जांच जारी, जल्द गिरफ्तारी का दावा: पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरारी के पूरे घटनाक्रम की गहन जांच की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी की तलाश की जा रही है. पुलिस ने दावा किया है कि प्रभु भगत को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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