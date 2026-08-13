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118 आपराधिक मामलों में शामिल मोस्ट वांटेड कुख्यात अपराधी वसीम अकरम उर्फ लंबू मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

आरोपी द्वरा जलाई गई गोली लगने से सब-इंस्पेक्टर (SI) अजय की बाईं बांह में चोट आई.

मोस्ट वांटेड कुख्यात अपराधी गिरफ्तार
मोस्ट वांटेड कुख्यात अपराधी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 13, 2026 at 7:26 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के उत्तर-पश्चिम (नॉर्थ-वेस्ट) जिले के स्पेशल स्टाफ ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए दिल्ली के सबसे चर्चित व मोस्ट वांटेड अपराधियों में शामिल वसीम अकरम उर्फ लंबू (29 वर्ष) को गिरफ्तार किया है. आरोपी जहांगीरपुरी में दिनदहाड़े हुए इरफान नामक युवक की सनसनीखेज हत्या के मामले में फरार चल रहा था. पुलिस के अनुसार वसीम अकरम जहांगीरपुरी थाने का घोषित 'बैड कैरेक्टर' (BC) है और उस पर हत्या, प्रयास, POCSO एक्ट, डकैती, चोरी और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराधों के कुल 118 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

घटना 18 जुलाई 2026 की शाम लगभग 8:00 बजे की है. जहांगीरपुरी के B&C मार्केट रोड पर गश्त कर रहे हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार यादव और हेड कांस्टेबल सोहन लाल ने देखा कि 15–20 पुरुषों और 5–6 महिलाओं की भीड़ 20 वर्षीय इरफान पर चाकू और घूंसे से हमला कर रही थी. जब पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव किया, तो मुख्य आरोपी वसीम अकरम उर्फ लंबू व उसके सहयोगियों ने पुलिस टीम पर ही चाकू से हमला कर दिया और उन्हें पास के एक मकान में बंद कर इरफान को घसीटकर लगातार चाकू मारे. गंभीर रूप से घायल इरफान को बीजेआरएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. इस संबंध में थाना जहांगीरपुरी में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई थी.

आकांक्षा यादव, डीसीपी (उत्तर-पश्चिम जिला) (ETV Bharat)

पश्चिम बंगाल से गिरफ्तारी व यमुना एक्सप्रेसवे पर मुठभेड़:

डीसीपी (उत्तर-पश्चिम जिला) आकांक्षा यादव की देखरेख में स्पेशल स्टाफ की टीम ने तकनीकी सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से आरोपी को नंदीग्राम, पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया. हलदिया कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करने के बाद पुलिस टीम उसे दिल्ली ला रही थी. 11/12 अगस्त 2026 की दरमियानी रात करीब 12 बजे यमुना एक्सप्रेसवे (मथुरा क्षेत्र) के पास आरोपी ने वाशरूम जाने का बहाना बनाया.

लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में था सक्रिय:

पुलिस के मुताबिक गाड़ी रुकते ही उसने हेड कांस्टेबल हरीश की सरकारी पिस्टल छीन ली और भागते हुए पुलिस पर गोलियां चला दीं. आरोपी की गोली लगने से सब-इंस्पेक्टर (SI) अजय की बाईं बांह में चोट आई. इसके जवाब में पुलिस टीम (हेड कांस्टेबल नरसी राम) ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जो आरोपी के दाएं पैर में लगी. इसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत दबोच लिया. घायल एसआई अजय व आरोपी वसीम दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

वसीम अकरम का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा रहा है. वर्ष 2015 और 2016 में उस पर नाबालिगों के अपहरण व यौन उत्पीड़न (POCSO) के मामले दर्ज हुए थे. 2019 में उसने पांडव नगर इलाके में पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की थी. इसके अतिरिक्त उसने साकेत, पश्चिम बिहार ईस्ट, आरके पुरम और कश्मीरी गेट सहित दिल्ली के विभिन्न थानों में कई बड़ी चोरियों, डकैतियों और लूट की वारदातों को अंजाम दिया है.

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