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23 मुकदमों वाला मोस्ट वांटेड लखविंदर अरेस्ट, वन विभाग की बड़ी सफलता, जानिये अपराधी क्राइम कुंडली

मोस्ट वांटेड लखविंदर के खिलाफ वर्ष 2020 से 2022 तथा वर्ष 2026 तक कुल 23 वन अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं.

MOST WANTED LAKHWINDER ARRESTED
23 मुकदमों वाला मोस्ट वांटेड लखविंदर अरेस्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 10, 2026 at 7:48 PM IST

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रामनगर: तराई पश्चिमी की टीम ने वर्षों से वन विभाग की आंखों में धूल झोंक रहे 23 मुकदमों के आरोपी शातिर वन अपराधी मोस्ट वांटेड लखविंदर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है. भारतीय वन अधिनियम की धारा-26 के तहत आरक्षित वन क्षेत्र में दो आरे लेकर अवैध पातन की नीयत से जंगल में घुसते ही वन विभाग ने पहले से बिछाए जाल में उसे दबोचा. लंबे समय से फरार चल रहे इस आरोपी की गिरफ्तारी को वन विभाग की बड़ी सफलता माना जा रहा है.

रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग की रामनगर रेंज ने वर्षों से वन अपराधों में वांछित चल रहे शातिर वन अपराधी लखविंदर पुत्र खेम सिंह निवासी ग्राम गोबरा, तहसील बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग प्रकाश चंद्र आर्य और उप प्रभागीय वनाधिकारी किरण साह के निर्देशन में वन क्षेत्राधिकारी शेखर चंद्र तिवारी के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम ने की. वन विभाग के अनुसार भारतीय वन अधिनियम की धारा-26 के अंतर्गत लखविंदर अपने दो अन्य साथियों के साथ दो आरे लेकर गुलजारपुर बीट के प्लॉट संख्या-2 स्थित आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध पातन की नीयत से प्रवेश कर रहा था. इसी दौरान वन विभाग को उसकी गतिविधियों की गोपनीय सूचना मिली. सूचना मिलते ही टीम ने मौके पर जाल बिछाया और घेराबंदी कर अपराधी लखविंदर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

वन क्षेत्राधिकारी शेखर चंद्र तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी लखविंदर रामनगर रेंज का सक्रिय और शातिर वन अपराधी है. उसके खिलाफ वर्ष 2020 से 2022 तथा वर्ष 2026 तक कुल 23 वन अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं. इनमें सागौन, शीशम और खैर जैसे बहुमूल्य पेड़ों के अवैध पातन और तस्करी से जुड़े गंभीर मामले शामिल हैं. आरोपी लंबे समय से वन विभाग की गिरफ्तारी से बचता फिर रहा था.

वन विभाग का कहना है कि इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में सक्रिय लकड़ी तस्करों और वन अपराधियों पर बड़ा संदेश गया है. विभाग अब आरोपी के पूरे आपराधिक नेटवर्क की भी जांच कर रहा है.गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम एवं अन्य संबंधित धाराओं के तहत न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है. लखविंदर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के लिए भी उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा जा रहा है. वन विभाग का कहना है कि भविष्य में भी वन संपदा को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

पढे़ं- उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर पर मोस्ट वांटेड गिरफ्तार, यूपी से क्राइम करके हुए था फरार

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