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23 मुकदमों वाला मोस्ट वांटेड लखविंदर अरेस्ट, वन विभाग की बड़ी सफलता, जानिये अपराधी क्राइम कुंडली

रामनगर: तराई पश्चिमी की टीम ने वर्षों से वन विभाग की आंखों में धूल झोंक रहे 23 मुकदमों के आरोपी शातिर वन अपराधी मोस्ट वांटेड लखविंदर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है. भारतीय वन अधिनियम की धारा-26 के तहत आरक्षित वन क्षेत्र में दो आरे लेकर अवैध पातन की नीयत से जंगल में घुसते ही वन विभाग ने पहले से बिछाए जाल में उसे दबोचा. लंबे समय से फरार चल रहे इस आरोपी की गिरफ्तारी को वन विभाग की बड़ी सफलता माना जा रहा है.

रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग की रामनगर रेंज ने वर्षों से वन अपराधों में वांछित चल रहे शातिर वन अपराधी लखविंदर पुत्र खेम सिंह निवासी ग्राम गोबरा, तहसील बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग प्रकाश चंद्र आर्य और उप प्रभागीय वनाधिकारी किरण साह के निर्देशन में वन क्षेत्राधिकारी शेखर चंद्र तिवारी के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम ने की. वन विभाग के अनुसार भारतीय वन अधिनियम की धारा-26 के अंतर्गत लखविंदर अपने दो अन्य साथियों के साथ दो आरे लेकर गुलजारपुर बीट के प्लॉट संख्या-2 स्थित आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध पातन की नीयत से प्रवेश कर रहा था. इसी दौरान वन विभाग को उसकी गतिविधियों की गोपनीय सूचना मिली. सूचना मिलते ही टीम ने मौके पर जाल बिछाया और घेराबंदी कर अपराधी लखविंदर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.