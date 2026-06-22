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सोनीपत में पुलिस मुठभेड़, 70 दिन की पैरोल पर फरार बदमाश ढेर, जवान घायल

सोनीपत: सोनीपत के गन्नौर क्षेत्र में पुलिस और कुख्यात बदमाश गोपाल के बीच हुई मुठभेड़ में मोस्ट वांटेड अपराधी गोपाल की इलाज के दौरान मौत हो गई. मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुआ है. पुलिस के अनुसार गोपाल किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की नीयत से क्षेत्र में पहुंचा था. सूचना मिलने पर सीआईए-1 सोनीपत और सीआईए गन्नौर की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की, जिसके बाद दोनों ओर से फायरिंग हुई.

सूचना पर घेराबंदी, शुरू हुई फायरिंग: पुलिस के मुताबिक खुबडू-नदिपुर माजरा रोड पर टीम ने गोपाल को पकड़ने का प्रयास किया. इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं. मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से करीब 10 से 15 राउंड फायर हुए. गोली लगने से गोपाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एक पुलिस जवान भी जख्मी हो गया.

अस्पताल में तोड़ा दम: वहीं, घायल गोपाल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं घायल पुलिसकर्मी का अस्पताल में उपचार जारी है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस आयुक्त ममता सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया. पुलिस ने घटनास्थल से दो हथियार और अन्य साक्ष्य बरामद कर जांच शुरू कर दी है.