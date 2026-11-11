मोस्ट वॉंटेड बदन सिंह बद्दो फिर सुर्ख़ियों में, जानिए कौन हैं ये

मोस्ट वॉंटेड बदन सिंह बद्दो फिर सुर्ख़ियों में, जानिए कौन हैं ये
5 लाख के ईनामी बदन सिंह अपनी बहन की वज़ह से चर्चा में है, जिस पर एक NRI की कोठी कब्जाने का आरोप लगा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 9:31 AM IST|
Updated : November 11, 2026 at 11:11 AM IST
मेरठ: यूपी के मोस्टवांटेड बदन सिंह बददो का नाम फिर एक बार सुर्ख़ियों में आ गया है. इस बार 5 लाख के ईनामी बदन सिंह अपनी बहन की वज़ह से चर्चा में है, जिस पर एक NRI की कोठी कब्जाने का आरोप लगा है. और बदन सिंह और उसके गुर्गों पर रंगदारी मांगने का. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है.
मेरठ के 5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो की बहन पर NRI की कोठी कब्जाने का आरोप, अमेरिका में भी मिली धमकियां
भले ही पुलिस लाख दावे करती आ रही हो कि जल्द बदन सिंह बददो को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन यूपी की पुलिस बदन सिंह तक नहीं पहुंच पाई है. लेकिन किसी न किसी तरह बार बार सुर्ख़ियों में आने वाला ये नाम फिर एक बार खाकीधारियों की जुबान पर है.
बदन सिंह बद्दो की बहन पर मेरठ के पंजाबीपुरा में रहने वाले एक NRI की कोठी पर कथित रूप से कब्जा करने का आरोप लगा है, पीड़ित NRI कमलजीत सिंह ने इस मामले में पुलिस और शासन स्तर पर शिकायत दर्ज कराई है.
दरअसल, कमलजीत सिंह नाम के शख्स का आरोप है कि शहर के पंजाबीपुरा में उनकी कोठी है, जिस पर बदन सिंह बद्दो की बहन ने कब्जा जमा लिया है. उनका आरोप है कि बदन बद्दो के नाम से अमेरिका में उन्हें धमकियां भी दी गई हैं.
जिसकी शिकायत ईमेल और जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से की है. एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने की बात सामने आ रही है.
दरअसल, कमलजीत की पत्नी कर्मजीत कौर पवार का मेरठ के टीपीनगर के न्यू पंजाबीपुरा में मकान 76-ए है. अपने एक परिचित सोहन सिंह को बिना किराये के देखभाल के लिए कर्मजीत ने दिया गया था. वर्तमान में इस मकान में मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो की बड़ी बहन रहती है, अमेरिका में मेंटेका पुलिस ने शिकायत भी दर्ज की है.
एसपी सिटी मेरठ विनायक गोपाल भोसले ने बताया शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
उन्होंने कहा कि सोशल मिडिया के माध्यम से अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाले कमलजीत सिंह पंवार के द्वारा बताया गया है कि उनका एक मकान टीपी नगर थाना क्षेत्र के न्यू पंजाबीपुरा में है, शिकायतकर्ता का आरोप है कि मकान को कब्जाने के अलावा कुछ पैसे की भी मांग बदन सिंह बददो और उनके गुर्गो के द्वारा की गई है.
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले का कहना है कि टीम का गठन किया गया है, सीओ ब्रह्मपुरी को इस मामले में जांच के साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं.
एसपी सिटी का कहना है कि आवेदक से भी पुलिस सहयोग चाहती है और क्योंकि शिकायत ऑनलाइन माध्यम से की गई है, ऐसे में पुलिस को वह संबंधित शिकायत को लेकर साक्ष्य भी उपलब्ध करा सकते हैं. अगर इसमें सच्चाई मिलती है तो आरोपी के खिलाफ पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
आइए जानते हैं कौन है बदन सिंह बददो...
पुलिस को चकमा देकर बदन सिंह बद्दो वर्ष 2019 से फरार है. पुलिस के लिए वह एक बड़ी चुनौती है. उस पर 5 लाख रुपये का इनाम घोषित है,
उसे पुलिस काफी समय से तलाश रही है, लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाई है, जबकि बीच-बीच में उसकी सोशल मीडिया पर कई बार पोस्ट भी पोस्ट होती है, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाती. हालांकि ये भी माना जाता है कि वह देश के बाहर ही कहीं सक्रिय है.
मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो यूपी का एक कुख्यात माफिया डॉन और मोस्ट वांटेड अपराधी है, जिसे लग्जरी लाइफ़स्टाइल के लिए जाना जाता है. पुलिस को
चकमा देकर फरार बदन सिंह महंगी लाइफस्टाइल, आलीशान गाड़ियों (जैसे BMW/Mercedes) और विदेशी हथियारों का शौकीन बताया जाता है.
एक मामूली ट्रक ड्राइवर से माफिया बने इस अपराधी पर 40 से अधिक केस हैं,अवैध शराब के करोबार का मास्टरमाइंड भी उसे पुलिस ने माना था. 1996 में मेरठ के एक वकील की हत्या के आरोप में 2017 में बदन सिंह बददो को उम्र कैद की सजा हुई थी.
फतेहगढ़ जेल से गाजियाबाद में पेशी पर 28 मार्च 2019 को पुलिस लाई थी, उस पर आरोप है कि उसी दिन जब पेशी से लौट रहा था तो मेरठ के मुकुट महल में होटल में उसने न सिर्फ पुलिसकर्मियों को शराब पिलाई थी, बल्कि नशीली मिठाई भी खिलाई थी और पुलिस की कस्टडी से उसी दिन से चकमा देकर फरार हो गया था. पुलिस ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलफ एक्शन लिया था.
तब से बदन सिंह कहां है कैसे कभी भी पुलिस को चुनोती तक देकर अपने होने का एहसास कराता रहता है, इन सब सवालों के जवाब लेकिन पुलिस के पास नहीं होते हैं. 2020 में लुक आउट नोटिस भी बदन सिंह के खिलाफ निकाला गया, लेकिन पुलिस को उसकी अभी तक सिर्फ तलाश ही है.