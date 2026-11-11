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मोस्ट वॉंटेड बदन सिंह बद्दो फिर सुर्ख़ियों में, जानिए कौन हैं ये

यूपी का मोस्ट वॉंटेड बदन सिंह बदन सिंह बददो फिर सुर्ख़ियों में. ( ईटीवी भारत )

मेरठ: यूपी के मोस्टवांटेड बदन सिंह बददो का नाम फिर एक बार सुर्ख़ियों में आ गया है. इस बार 5 लाख के ईनामी बदन सिंह अपनी बहन की वज़ह से चर्चा में है, जिस पर एक NRI की कोठी कब्जाने का आरोप लगा है. और बदन सिंह और उसके गुर्गों पर रंगदारी मांगने का. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है.

मेरठ के 5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो की बहन पर NRI की कोठी कब्जाने का आरोप, अमेरिका में भी मिली धमकियां



भले ही पुलिस लाख दावे करती आ रही हो कि जल्द बदन सिंह बददो को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन यूपी की पुलिस बदन सिंह तक नहीं पहुंच पाई है. लेकिन किसी न किसी तरह बार बार सुर्ख़ियों में आने वाला ये नाम फिर एक बार खाकीधारियों की जुबान पर है.

यूपी का मोस्ट वॉंटेड बदन सिंह बदन सिंह बददो फिर सुर्ख़ियों में. (ईटीवी भारत) बदन सिंह बद्दो की बहन पर मेरठ के पंजाबीपुरा में रहने वाले एक NRI की कोठी पर कथित रूप से कब्जा करने का आरोप लगा है, पीड़ित NRI कमलजीत सिंह ने इस मामले में पुलिस और शासन स्तर पर शिकायत दर्ज कराई है. दरअसल, कमलजीत सिंह नाम के शख्स का आरोप है कि शहर के पंजाबीपुरा में उनकी कोठी है, जिस पर बदन सिंह बद्दो की बहन ने कब्जा जमा लिया है. उनका आरोप है कि बदन बद्दो के नाम से अमेरिका में उन्हें धमकियां भी दी गई हैं. जिसकी शिकायत ईमेल और जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से की है. एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने की बात सामने आ रही है. दरअसल, कमलजीत की पत्नी कर्मजीत कौर पवार का मेरठ के टीपीनगर के न्यू पंजाबीपुरा में मकान 76-ए है. अपने एक परिचित सोहन सिंह को बिना किराये के देखभाल के लिए कर्मजीत ने दिया गया था. वर्तमान में इस मकान में मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो की बड़ी बहन रहती है, अमेरिका में मेंटेका पुलिस ने शिकायत भी दर्ज की है.

एसपी सिटी मेरठ विनायक गोपाल भोसले ने बताया शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि सोशल मिडिया के माध्यम से अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाले कमलजीत सिंह पंवार के द्वारा बताया गया है कि उनका एक मकान टीपी नगर थाना क्षेत्र के न्यू पंजाबीपुरा में है, शिकायतकर्ता का आरोप है कि मकान को कब्जाने के अलावा कुछ पैसे की भी मांग बदन सिंह बददो और उनके गुर्गो के द्वारा की गई है. एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले का कहना है कि टीम का गठन किया गया है, सीओ ब्रह्मपुरी को इस मामले में जांच के साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं.